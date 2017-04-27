Радикалы попытались сорвать встречу "Украинского выбора" в Конотопе

КИЕВ, 27 апреля. /ТАСС/. Мэр украинского города Конотопа Артем Семенихин, представляющий националистическую партию "Свобода", устроил дебош на собрании активистов движения "Украинский выбор - право народа" и общественных объединений Сумской области. Как сообщили в движении, накануне он явился на заключительный этап встречи, начал выкрикивать ругательства и обвинения в адрес участников мероприятия, крушить столы и топтать символику.

"Это далеко не первая попытка псевдопатриотов воспрепятствовать работе общественных организаций, представляющих "партию мира", - заявил ТАСС пресс- секретарь движения Олег Бабанин, комментируя инцидент. - Своим поведением мэр продемонстрировал, что мнение жителей города, представителей гражданского общества его не интересует".

"Мы не раз убеждались: радикалы готовы использовать любые методы для достижения своих целей. Наши офисы неоднократно подвергались вооруженным нападениям и поджогам, из уст идеологов "партии войны" звучали даже открытые призывы к убийству по политическим мотивам лидера движения Виктора Медведчука, - отметил он. - Однако все попытки адептов "партии войны" воспрепятствовать работе движения "Украинский выбор - право народа", чтобы не позволить донести свою позицию, помешать заниматься просветительской работой, оказались безуспешны. Нас не запугать - ни давлением, ни угрозами физической расправы, ни политическим преследованием".

При этом представитель движения особо отметил, что тем, кто отстаивает позицию "партии войны", не нужна мирная Украина, они не хотят видеть мирный Донбасс, вернувшийся в правовое поле страны, они блокадами и политикой изоляции пытаются разделить Украину на части. "Именно поэтому "партию мира", представленную движением "Украинский выбор - право народа" и общественными объединениями, выступающими за мирное урегулирование конфликта, радикалы и псевдопатриоты всех мастей воспринимают как угрозу", - сказал Олег Бабанин.

"Наша цель - реализация "мирного плана", мы работаем над тем, чтобы, как отметил Виктор Медведчук, "вернуть Донбасс на Украину и Украину в Донбасс". Мы требуем выполнения Минских соглашений и, невзирая на яростное сопротивление "партии войны", продолжаем искать компромиссы и пути к диалогу", - заключил он.