В Армении задержана координатор грантовых программ ЕС

ЕРЕВАН, 27 апреля. /Корр. ТАСС Тигран Лилоян/. Координатор грантовых программ представительства ЕС в Армении Маринэ Папян задержана по делу о расхищении средств в особо крупных размерах. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в четверг в Следственном комитете (СК) республики.

Как там отметили, координатор была задержана 26 апреля "на основании фактических данных, полученных в ходе следственных действий" по "подозрению в расхищении путем мошенничества группой лиц по предварительному согласию".

"В Главном управлении по расследованию особо важных дел СК Армении продолжается предварительное следствие по уголовному делу о расхищении грантов в особо крупных размерах в делегации ЕС в республике", - подчеркнули в ведомстве.

"По результатам разностороннего, полного и объективного изучения доказательств, полученных в результате следственных действий, их анализа и оценки в качестве обвиняемых были привлечены 13 человек, трое из них объявлены в розыск", - указали в СК. Им инкриминируется "расхищение или содействие в расхищении средств, а также подтасовка документов группой лиц", - напомнили в ведомстве.

Дипломатическое представительство ЕС пока не прокомментировало эту информацию.