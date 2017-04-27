В Армении задержана координатор грантовых программ ЕС

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ЕРЕВАН, 27 апреля. /Корр. ТАСС Тигран Лилоян/. Координатор грантовых программ представительства ЕС в Армении Маринэ Папян задержана по делу о расхищении средств в особо крупных размерах. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в четверг в Следственном комитете (СК) республики.
Как там отметили, координатор была задержана 26 апреля "на основании фактических данных, полученных в ходе следственных действий" по "подозрению в расхищении путем мошенничества группой лиц по предварительному согласию".
"В Главном управлении по расследованию особо важных дел СК Армении продолжается предварительное следствие по уголовному делу о расхищении грантов в особо крупных размерах в делегации ЕС в республике", - подчеркнули в ведомстве.
"По результатам разностороннего, полного и объективного изучения доказательств, полученных в результате следственных действий, их анализа и оценки в качестве обвиняемых были привлечены 13 человек, трое из них объявлены в розыск", - указали в СК. Им инкриминируется "расхищение или содействие в расхищении средств, а также подтасовка документов группой лиц", - напомнили в ведомстве.
Дипломатическое представительство ЕС пока не прокомментировало эту информацию.