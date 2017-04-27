Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.04:
$ 56.97
€ 62.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Армении задержана координатор грантовых программ ЕС

Международная панорама
27 апреля, 16:22 UTC+3 ЕРЕВАН /Корр. ТАСС, Тигран Лилоян

В Следственном комитете Армении отметили, что координатор была задержана по "подозрению в расхищении путем мошенничества группой лиц по предварительному согласию"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕРЕВАН, 27 апреля. /Корр. ТАСС Тигран Лилоян/. Координатор грантовых программ представительства ЕС в Армении Маринэ Папян задержана по делу о расхищении средств в особо крупных размерах. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в четверг в Следственном комитете (СК) республики.

Как там отметили, координатор была задержана 26 апреля "на основании фактических данных, полученных в ходе следственных действий" по "подозрению в расхищении путем мошенничества группой лиц по предварительному согласию".

"В Главном управлении по расследованию особо важных дел СК Армении продолжается предварительное следствие по уголовному делу о расхищении грантов в особо крупных размерах в делегации ЕС в республике", - подчеркнули в ведомстве.

"По результатам разностороннего, полного и объективного изучения доказательств, полученных в результате следственных действий, их анализа и оценки в качестве обвиняемых были привлечены 13 человек, трое из них объявлены в розыск", - указали в СК. Им инкриминируется "расхищение или содействие в расхищении средств, а также подтасовка документов группой лиц", - напомнили в ведомстве.

Дипломатическое представительство ЕС пока не прокомментировало эту информацию.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Армения
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
Вуди Аллен и Майкл Джексон в Studio 54, апрель 1977 года
16
Studio 54: клуб, где звезды вспыхивали быстро
10
Военные Южной Кореи и США "отразили" учебную атаку КНДР на их передовые посты
18
"Кто правит миром? — Девушки!": в Берлине прошел саммит W20
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Причиной столкновения российского судна в Черном море мог стать туман
2
Экс-глава антикоррупционного главка МВД Сугробов приговорен к 22 годам колонии
3
Захарова напомнила американской ведущей о необходимости выбирать выражения
4
Исследовательское судно ЧФ РФ затонуло в Черном море после столкновения у пролива Босфор
5
Москва осуждает удар ВВС Израиля в районе аэропорта Дамаска
6
Космический аппарат Cassini начал изучение пространства между Сатурном и его кольцами
7
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
Темы дня
Загрузка...
Реклама