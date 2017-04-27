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В Киеве 2017 год могут объявить годом Украинской повстанческой армии

Международная панорама
27 апреля, 16:33 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 27, апреля. /ТАСС

По словам автора инициативы, распространение "правдивой информации об украинском национал-освободительном движении XX века очень важно для консолидации нации"

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Материал из 1 страницы
© Максим Паб/ТАСС

КИЕВ, 27 апреля. /ТАСС/. Комиссия Киевского городского совета согласовала проект решения "Об объявлении 2017 года на территории Киева годом Украинской революции и Украинской повстанческой армии" (УПА, запрещена в РФ). Об этом сообщается на сайте горсовета.

"В условиях, когда украинская нация снова с оружием в руках противостоит российскому агрессору, исторический опыт борьбы украинцев против оккупантов очень ценен. Распространение правдивой информации об украинском национал-освободительном движении двадцатого века очень важно для консолидации украинской нации", - заявил автор инициативы депутат киевгорсовета Юрий Сиротюк.

Согласно проекту, предполагается найти на территории украинской столицы места памяти, связанные с событиями украинской революции 1917-1921 годов и деятельности Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) и "принять меры по их увековечиванию". Также запланированы научно-воспитательные, культурные и другие мероприятия в учебных заведениях Киева.

Проект решения перед окончательным принятием должна согласовать комиссия по вопросам культуры, туризма и информационной политики.

ОУН - ультраправая политическая организация, которая боролась за создание независимой Украины и действовала в основном на территории Западной Украины. В годы Второй мировой войны ОУН, сотрудничая с немецкими разведывательными органами, начала борьбу против советской власти, а в 1943 году организовала УПА. По открытым данным, члены ОУН - УПА убили не менее миллиона человек, в том числе в ходе "Волынской резни" около 200 тысяч поляков.

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