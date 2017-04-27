В Киеве 2017 год могут объявить годом Украинской повстанческой армии

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КИЕВ, 27 апреля. /ТАСС/. Комиссия Киевского городского совета согласовала проект решения "Об объявлении 2017 года на территории Киева годом Украинской революции и Украинской повстанческой армии" (УПА, запрещена в РФ). Об этом сообщается на сайте горсовета.
"В условиях, когда украинская нация снова с оружием в руках противостоит российскому агрессору, исторический опыт борьбы украинцев против оккупантов очень ценен. Распространение правдивой информации об украинском национал-освободительном движении двадцатого века очень важно для консолидации украинской нации", - заявил автор инициативы депутат киевгорсовета Юрий Сиротюк.
Согласно проекту, предполагается найти на территории украинской столицы места памяти, связанные с событиями украинской революции 1917-1921 годов и деятельности Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) и "принять меры по их увековечиванию". Также запланированы научно-воспитательные, культурные и другие мероприятия в учебных заведениях Киева.
Проект решения перед окончательным принятием должна согласовать комиссия по вопросам культуры, туризма и информационной политики.
ОУН - ультраправая политическая организация, которая боролась за создание независимой Украины и действовала в основном на территории Западной Украины. В годы Второй мировой войны ОУН, сотрудничая с немецкими разведывательными органами, начала борьбу против советской власти, а в 1943 году организовала УПА. По открытым данным, члены ОУН - УПА убили не менее миллиона человек, в том числе в ходе "Волынской резни" около 200 тысяч поляков.