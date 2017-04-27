МИД РФ возмущен отказом в штабе Макрона в аккредитации российским СМИ

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Россия возмущена отказом в штабе кандидата в президенты Франции Эмманюэля Макрона в аккредитации российским СМИ. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы обратили внимание на, на наш взгляд, вопиющее решение штаба кандидата в президенты Франции господина Макрона отказать в аккредитации российским средствам массовой информации, в частности Sputnik, Russia Today и видеоагентству Ruptly", - сказала она.

Захарова отметила, что "многократные запросы об аккредитации были отправлены заблаговременно и с соблюдением всех формальностей". Она подчеркнула, что "иным зарубежным СМИ какие-либо препятствия не чинились", и сообщила, что МИД РФ расценивает "данные запретительные меры как целенаправленную и неприкрытую дискриминацию российских СМИ со стороны кандидата в президенты государства, которое исторически находилось на страже свободы слова".

"Мы призываем специализированные международные структуры и компетентные органы Французской Республики обратить особое внимание на нарушение прав СМИ в ходе президентских выборов и принять меры для недопущения повторения таких ущемлений во время второго электорального тура в мае", - заявила официальный представитель российского дипведомства.

В минувшее воскресенье прошел первый тур президентских выборов во Франции. В этот же день портал телеканала RT заявил об отказе им, а также новостному агентству Sputnik и видеоагентству Ruptly в аккредитации предвыборным штабом Макрона.