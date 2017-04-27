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В Пентагоне инициировали расследование в отношении Майкла Флинна

Международная панорама
27 апреля, 17:28 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

В ходе расследование планируется установить, имел ли отставной генерал-лейтенант право получать деньги от иностранных лиц

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Майкл Флинн

Майкл Флинн

© EPA/Andrew Harrer/POOL

ВАШИНГТОН, 27 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Офис генерального инспектора министерства обороны США инициировал расследование в отношении экс-помощника президента страны по национальной безопасности Майкла Флинна с целью установить, имел ли он право получать деньги от иностранных лиц, будучи офицером в отставке. Об этом говорится в письме за подписью и. о. генерального инспектора Гленна Файна, его текст в четверг распространил комитет Палаты представителей Конгресса США по надзору.

"Этот офис инициировал расследование с целью определить, действительно ли отставной генерал-лейтенант Майкл Флинн не получал требуемого разрешения перед тем, как принимать выплаты от иностранных правительств", - сказано в письме.

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