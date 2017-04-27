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Прокуратура Украины завела уголовное дело против "Ашана" и Peugeot из-за работы в Крыму

Международная панорама
27 апреля, 19:15 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 27, апреля. /ТАСС

Компании причислили крымские города к территории России, что, по мнению депутата от "Блока Петра Порошенко", является нарушением украинского законодательства

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КИЕВ, 27 апреля. /ТАСС/. Украинская прокуратура возбудила уголовное дело против двух французских компаний "Ашан" и Peugeot после обращения народного депутата от партии "Блок Петра Порошенко" Алексея Гончаренко. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры страны.

В своем заявлении депутат указал, что обе компании причислили крымские города к территории России, что, по его мнению, является нарушением украинского законодательства. В качестве доказательства он сослался на статью украинского издания "Вести", которое выяснило, что при поиске дилера для покупки автомобиля в Севастополе на украинском сайте Peugeot  ближайшими точками предлагаются Николаев и Черновцы. При этом на российском сайте компании совершить покупку предлагается через дилеров в Севастополе и Симферополе.

В свою очередь на российском сайте французской сети "Ашан" под сервисом "Доставка по всей России" из списка также фигурируют Симферополь и Севастополь.

Прокуратура после обращения Гончаренко возбудила уголовное дело по статье "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию" и в ходе досудебного расследования планирует "установить законность поставок товаров на территорию Автономной республики Крым в соответствии с требованиями действующего законодательства".

Также ведомство планирует направить соответствующие запросы в главные офисы компаний.

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% - Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость Крыма и его воссоединение с Россией.

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