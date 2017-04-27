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Король Бельгии рассказал о своей любви к русской литературе

Международная панорама
27 апреля, 18:38 UTC+3 БРЮССЕЛЬ /Корр. ТАСС, Ася Арутюнян

На приеме для международных журналистов монарх отметил, что ему очень нравится творчество Федора Достоевского

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Король Бельгии Филипп

Король Бельгии Филипп

© EPA/STEPHANIE LECOCQ

БРЮССЕЛЬ, 27 апреля. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Король Бельгии Филипп впервые устроил прием для международных журналистов, пригласив их в среду вечером в официальную резиденцию королевской семьи в коммуне Лакен в Брюсселе.

Среди приглашенных была корреспондент ТАСС, в беседе с которой монарх рассказал, что неоднократно посещал Россию и очень любит русскую литературу, особенно творчество Федора Достоевского.

Как рассказали ТАСС приближенные короля, подобные приемы ранее организовывались только для представителей бельгийских СМИ. В этот раз в списке приглашенных было около 50 международных журналистов - это далеко не все работающие в Брюсселе сотрудники международных СМИ, которых насчитывается в целом примерно 1,4 тысячи. Также на вечере присутствовали премьер-министр Бельгии Шарль Мишель и глава МИД страны Дидье Рейндерс. 

Прием состоялся 26 апреля в жилой резиденции королевской семьи в коммуне Лакен на севере Брюсселя. Дворец был построен в 1781-1785 годах по указанию штатгальтера (наместника) Австрийских Нидерландов Альберта Саксен-Тешенского. Проект здания в стиле классицизма принадлежит французскому архитектору Шарлю де Вайи.

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