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Постпред при ООН: Лондон обратится в Совбез по вопросу гумпомощи для Дамаска

Международная панорама
27 апреля, 19:09 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин

Великобритания примет такие меры в случае, если Россия не сможет обеспечить доставку гуманитарной помощи в осажденный пригород Дамаска, отметил Райкрофт

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ООН, 27 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Постоянный представитель Великобритании при ООН Мэттью Райкрофт возложил на Россию ответственность за обеспечение гуманитарного доступа в осажденный пригород Дамаска, Думу. Как сообщил дипломат, если сирийские власти не допустят туда грузовики с продовольствием и медикаментами, то Лондон будет настаивать на принятии мер в Совете Безопасности.

По его словам, на встрече Международной группы поддержки Сирии 20 апреля Россия "пообещала оказать давление" на Дамаск, чтобы он позволил ООН и партнерам доставить гуманитарную помощь в Думу, расположенную в осажденной части округа Восточная Гута. "Какова ситуация спустя неделю? Режим ничего не сделал, и (гуманитарного - прим. ТАСС) конвоя до сих пор нет", - сказал Райкрофт.

"Если Россия не сможет обеспечить, чтобы сирийским режим дал доступ, мы призываем Совет Безопасности принять меры, чтобы добиться, что ООН смогла доставить срочно необходимые припасы в Думу при первой возможности", - добавил он, не уточняя, о каких именно мерах идет речь.

На протяжении последних недель ООН бьет тревогу в связи с ситуацией в Восточной Гуте, где проживают около 400 тыс. человек. 11 апреля официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик заявил, что сирийские правительственные войска осуществляют блокаду этого района с марта, не пропуская туда коммерческие грузы. По словам Дюжаррика, ООН в последний раз доставляла гуманитарную помощь в осажденные населенные пункты в октябре 2016 года.

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