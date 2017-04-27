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Сенат США одобрит резолюцию о продлении финансирования госучреждений до 5 мая

Международная панорама
27 апреля, 19:18 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

По словам сенатора, принятие резолюции даст немного времени для разработки окончательного проекта бюджета на оставшуюся часть финансового года

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ВАШИНГТОН, 27 апреля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Сенат Конгресса США одобрит проект резолюции о продлении финансирования работы госучреждений на неделю - до 5 мая 2017 года. Об этом заявил в четверг лидер республиканцев в верхней палате Конгресса Митч Макконнелл.

"Палата (представителей Конгресса) внесла на рассмотрение краткосрочный проект резолюции по финансированию (федерального правительства), который мы ожидаем принять до крайнего срока - ночи пятницы", - отметил сенатор во время своего выступления в Конгрессе. Он добавил, что принятие резолюции даст немного времени для разработки окончательного проекта бюджета на оставшуюся часть финансового года (в стране начинается 1 октября) на следующей неделе.

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В среду поздно вечером республиканец-конгрессмен Родни Фрелингуйсен (от штата Нью-Джерси) внес в Конгресс проект резолюции о продлении финансирования. Ожидается, что документ сначала будет рассмотрен в Палате представителей, а после одобрения направится в Сенат. После утверждения в верхней палате Конгресса проект будет представлен на подпись президенту США Дональду Трампу.

Ранее лидеры демократического меньшинства в Палате представителей и Сената Конгресса США - Нэнси Пелоси (от Калифорнии) и Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) - заявили, что законодатели достигли прогресса в переговорах по разработке проекта нового бюджета на текущий финансовый год.

У Конгресса США есть примерно два дня, чтобы принять либо резолюцию о продлении финансирования, либо окончательный проект бюджета для предотвращения вынужденной приостановки работы федерального правительства из-за отсутствия бюджета на текущий финансовый год. Ранее в Белом доме заявляли, что не ожидают вынужденной приостановки работы правительства США из-за отсутствия бюджета на текущий финансовый год, однако на всякий случай все равно готовятся к такому развитию событий.

Федеральный бюджет США составляется и утверждается Конгрессом на основании запроса администрации. При экс-президенте Бараке Обаме такой порядок несколько раз приводил к кризисам, поскольку у Демократической партии не было большинства среди законодателей. Теперь и Белый дом, и Конгресс контролируются Республиканской партией, от которой Дональд Трамп был избран на пост президента Соединенных Штатов.

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