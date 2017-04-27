Абэ констатировал прогресс на пути к заключению мирного договора с Россией

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил в четверг, что после декабрьской встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Нагато были сделаны конкретные шаги к решению проблемы мирного договора.

"Владимир, мы в моем родном городе Нагато заявили о своей решимости урегулировать вопрос мирного договора нашими собственными руками. С тех пор прошли четыре месяца и я приехал в Москву, выполнив свое обещание. За прошедшие четыре месяца сделаны конкретные шаги к нашей общей цели", - отметил он на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве. Он также выразил уверенность в дальнейшем развитии этих шагов.

Первый за последние 11 лет визит президента России в Японию, который проходил 15-16 декабря 2016 года в Нагато (префектура Ямагути) и Токио, был посвящен двум главным темам - мирному договору и вопросу южных Курильских островов, а также двустороннему экономическому сотрудничеству. По итогам встреч Путин и Абэ приняли совместное заявление, в котором отметили, что важным шагом на пути к заключению мирного договора может стать начало консультаций о совместной хозяйственной деятельности России и Японии на южных Курильских островах.