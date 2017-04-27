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Путин и Абэ договорились запустить полеты на Южные Курилы для бывших жителей островов

Международная панорама
27 апреля, 18:53 UTC+3 МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

Японский премьер-министр выразил надежду на то, что у живших на остовах будет возможность посетить могилы своих предков на Кунашире и Итурупе

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Россия и Япония договорились о запуске авиарейса на южные Курильские острова для их бывших жителей. Об этом японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

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"Решено впервые в истории с помощью самолета осуществить посещение могил родственников бывшими жителями островов", - сказал он, выразив надежду на то, что "в погожий июньский день бывшие жители островов посетят могилы своих предков на Кунашире и Итурупе".

Ранее японская пресса сообщала, что стороны рассматривают возможность запуска чартерных авиарейсов между аэропортом Накасибэцу недалеко от города Нэмуро на Хоккайдо и воздушными гаванями Кунашира и Итурупа (Менделеево и Ясным).

Абэ также сообщил, что японская делегация до конца мая посетит Курильские острова для изучения возможностей сотрудничества с Россией. 

"Мы согласились на отправление туда исследовательской делегации с участием представителей правительства и частных кругов до конца мая", - сказал он.

Премьер-министр Японии сообщил о намерении развивать российско-японское сотрудничество. Он отметил, что стороны планируют реализовать совместные проекты в сфере аквакультуры и туризма, а также создавать новые возможности для японских граждан, которые собираются заниматься экономической деятельностью на Курилах.

Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут консультации по выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается проблема принадлежности южной части Курил. Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды, которые в Японии называют Хабомаи, по итогам войны вошли в состав СССР, однако их принадлежность оспаривается Токио. Как неоднократно заявлял МИД РФ, российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

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Темы
Спор вокруг Курил Переговоры Путина с премьером Японии
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