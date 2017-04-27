НАТО готова оказать помощь Ливии в решении проблем безопасности

Мутко: расследование прокуратурой Франции коррупции в ФИФА не должно волновать РоссиюСпорт 27 апреля, 20:24
Сорокин назвал слухами информацию французских СМИ о расследовании в отношении ЧМ-2018Спорт 27 апреля, 20:14
Трамп назвал "бардаком" ситуацию в ВенесуэлеМеждународная панорама 27 апреля, 20:11
Асад обвинил США в попытке организации "оранжевой революций" в ВенесуэлеМеждународная панорама 27 апреля, 20:00
Путин и Абэ подтвердили готовность работать вместе и решать самые сложные вопросыПолитика 27 апреля, 19:50
Facebook будет бороться с попытками ряда стран использовать соцсеть для пропагандыОбщество 27 апреля, 19:48
Apple до конца года может запустить сервис мобильных платежейЭкономика и бизнес 27 апреля, 19:42
Российская книжная палата отметила вековой юбилейНовости агентства 27 апреля, 19:32
Чернышенко: КХЛ согласовала с ФХР новый контракт сроком на четыре годаСпорт 27 апреля, 19:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РИМ, 27 апреля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. НАТО готова оказать помощь ливийским властям в решении проблем безопасности. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Италии Паоло Джентилони генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
"НАТО готова оказывать поддержку Ливии, группа наших экспертов в ближайшие недели обсудит с местными властями, как можно создать институты для обеспечения безопасности. Италии принадлежит особая роль в разрешении проблем этой страны", - сказал Столтенберг.
Генсек НАТО также отметил вклад Италии в миссии альянса в Афганистане и на Балканах, которые "служат стабильности". "Я благодарю Италию также за вклад в развитие стратегии НАТО в Средиземноморском регионе", - добавил Столтенберг.
Со своей стороны Джентилони отметил, что Италия выполнит все взятые на себя перед НАТО обязательства.