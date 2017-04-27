НАТО готова оказать помощь Ливии в решении проблем безопасности

РИМ, 27 апреля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. НАТО готова оказать помощь ливийским властям в решении проблем безопасности. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Италии Паоло Джентилони генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"НАТО готова оказывать поддержку Ливии, группа наших экспертов в ближайшие недели обсудит с местными властями, как можно создать институты для обеспечения безопасности. Италии принадлежит особая роль в разрешении проблем этой страны", - сказал Столтенберг.

Генсек НАТО также отметил вклад Италии в миссии альянса в Афганистане и на Балканах, которые "служат стабильности". "Я благодарю Италию также за вклад в развитие стратегии НАТО в Средиземноморском регионе", - добавил Столтенберг.

Со своей стороны Джентилони отметил, что Италия выполнит все взятые на себя перед НАТО обязательства.