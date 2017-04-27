Трамп: США останутся в NAFTA только в случае "справедливой сделки"

ВАШИНГТОН, 27 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Соединенные Штаты продолжат оставаться участниками Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) только в том случае, если им удастся договориться о честных условиях с Канадой и Мексикой. Об этом заявил президент США Дональд Трамп перед началом встречи с аргентинским коллегой Маурисио Макри в Белом доме.

"Вместо того чтобы разорвать NAFTA, что стало бы, знаете ли, огромным потрясением для системы, я решил, что мы проведем новые переговоры. Если я не смогу добиться справедливой сделки для Соединенных Штатов, справедливой для наших рабочих и наших компаний, я расторгну NAFTA. Но мы намерены дать этим переговорам хорошую, реальную возможность", - сказал американский лидер. По его словам, обсуждение данного вопроса с Мексикой и Канадой начнется скоро.

Ранее Трамп в своем Twitter написал, что провести переговоры его попросили лидеры Канады и Мексики. "Наши отношения хорошие, сделка очень вероятна!" - отметил он.

Данное соглашение было подписано в 1992 и вступило в силу в 1994 году. Ранее Трамп заявлял, что из-за NAFTA США потеряли более четверти всех своих рабочих мест в промышленности.