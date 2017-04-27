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СМИ: Трамп поставил своей администрации оценку "отлично" за первые 100 дней у власти

Международная панорама
27 апреля, 20:04 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

В то же время президент США отметил, что за информирование американцев о достигнутые его администрацией успехах он бы поставил "пять с минусом"

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ВАШИНГТОН, 27 апреля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Президент США Дональд Трамп поставил своей администрации оценку "отлично" за первые 100 дней пребывания у власти. Об этом глава государства рассказал в опубликованном в четверг интервью газете The Washington Examiner.

"Я бы поставил "отлично", - отметил он, отвечая на вопрос журналиста о том, какую бы он поставил оценку за первые 100 дней работы его администрации. "Это стандарт, это действительно искусственный стандарт, вся эта тема со 100 днями, - подчеркнул американский лидер. - Я приложил все усилия по заложению основ для нашего будущего, в том числе и с зарубежными странами - в частности с Китаем и Японией - а также многими, многими странами, с которыми у нас хорошие отношения".

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Президент подчеркнул, что "за последнее время заложил потрясающие основы" отношений с Германией и Великобританией. По его словам, за первые 100 дней президентства он подписал 32 законопроекта.

При этом глава государства признался, что за информирование американцев о достигнутых его администрацией успехах он бы "поставил "пять с минусом". "Я не думаю, что мы много говорим о том, что мы сделали, так как мы настолько заняты своей работой, что даже не говорим (о своих успехах)", - пояснил президент.

Общение с прессой

Трамп также похвалил своего пресс-секретаря Шона Спайсера. "Шон отлично справляется. Смотрите, Шона жестко атакуют. Если бы Шон был либеральным демократом, они бы говорили, что он самый великий из всех человек", - считает хозяин Белого дома.

Он подчеркнул, что "многие американские СМИ не хотят", чтобы его администрация не высказывалась. Президент отметил, что Спайсер "прекрасно излагает" точку зрения властей, однако СМИ искажают его слова. "На следующий день (после брифинга для журналистов - прим. корр.) я читаю или смотрю об этом по ТВ и вижу, что это не то, о чем он говорил - неужели они не видят?" - удивился Трамп. Он рассказал, что в новостях читает "совершенно другое" по сравнению с тем, что сказал его пресс-секретарь.

Глава государства признался, что спрашивает исказивших слова пресс-секретаря журналистов: "Вы смотрите ту же конференцию и слушаете того же Шона, что и я? Потому что я видел, как прекрасно он изъяснялся, лучше было бы невозможно, а когда об этом пишут или показывают по телевидению, получается совершенно другое".

В заключение президент отметил, что его администрация "очень близка" к реформе здравоохранения. "Я не знаю, получится ли у нас это в течение следующих двух дней, но я думаю, что мы близки", - указал он.

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