Лондон не планирует наносить удары по правительственным силам Сирии

Мутко: расследование прокуратурой Франции коррупции в ФИФА не должно волновать РоссиюСпорт 27 апреля, 20:24
Сорокин назвал слухами информацию французских СМИ о расследовании в отношении ЧМ-2018Спорт 27 апреля, 20:14
Трамп назвал "бардаком" ситуацию в ВенесуэлеМеждународная панорама 27 апреля, 20:11
Асад обвинил США в попытке организации "оранжевой революций" в ВенесуэлеМеждународная панорама 27 апреля, 20:00
Путин и Абэ подтвердили готовность работать вместе и решать самые сложные вопросыПолитика 27 апреля, 19:50
Facebook будет бороться с попытками ряда стран использовать соцсеть для пропагандыОбщество 27 апреля, 19:48
Apple до конца года может запустить сервис мобильных платежейЭкономика и бизнес 27 апреля, 19:42
Российская книжная палата отметила вековой юбилейНовости агентства 27 апреля, 19:32
Чернышенко: КХЛ согласовала с ФХР новый контракт сроком на четыре годаСпорт 27 апреля, 19:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛОНДОН, 27 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Планы по нанесению ударов по правительственным войскам Сирии не стоят на повестке дня Лондона. Об этом в четверг заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в эфире телеканала Sky News, прокомментировав высказывание главы МИД Бориса Джонсона о том, что Лондон не сможет отказать Вашингтону в нанесении ударов по силам действующих властей Сирии во главе с президентом Башаром Асадом.
"На повестке дня нет предложений по нанесению новых ударов в Сирии. Более важным является то, каким образом мы можем найти решение, которое приведет к созданию сильной и стабильной Сирии", - сказала британский премьер.
По ее мнению, выходом из сирийского конфликта должен стать "переходный период с отстранением от власти Асада". Мэй подчеркнула, что Великобритания прилагает "дипломатические усилия для совместной работы с Россией и другими сторонами" для прекращения войны в Сирии. "Настало время остановить президента Асада, который бомбит и убивает свой народ", - утверждает она.
Глава МИД Соединенного Королевства ранее в четверг в эфире вещательной корпорации "Би-би-си", отвечая на вопрос ведущего, готов ли Лондон присоединиться к Вашингтону в нанесению ударов по объектам сирийской военной инфраструктуры, сказал: "По моему мнению, и я знаю, что это точка зрения премьер-министра, нам будет очень трудно сказать "нет".
Вооруженные силы США 7 апреля по приказу президента США Дональда Трампа запустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Вашингтон назвал эту операцию ответом на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация в тот день разбомбила цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва считает американские удары по военной базе в Хомсе агрессией против суверенного государства.
Парламент Великобритании в декабре 2015 года санкционировал нанесение ударов ВВС королевства по позициям террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии, но не по правительственным силам этого государства. Бывший на тот момент премьер-министром Дэвид Кэмерон внес это предложение на рассмотрение законодательного органа, объяснив свое решение тем, что ИГ представляет "основную угрозу для безопасности Великобритании".