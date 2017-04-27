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Лондон не планирует наносить удары по правительственным силам Сирии

Международная панорама
27 апреля, 20:35 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Игорь Броварник

Выходом из сирийского конфликта должен стать "переходный период с отстранением от власти Асада", сообщила Тереза Мэй

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ЛОНДОН, 27 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Планы по нанесению ударов по правительственным войскам Сирии не стоят на повестке дня Лондона. Об этом в четверг заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в эфире телеканала Sky News, прокомментировав высказывание главы МИД Бориса Джонсона о том, что Лондон не сможет отказать Вашингтону в нанесении ударов по силам действующих властей Сирии во главе с президентом Башаром Асадом.

"На повестке дня нет предложений по нанесению новых ударов в Сирии. Более важным является то, каким образом мы можем найти решение, которое приведет к созданию сильной и стабильной Сирии", - сказала британский премьер.

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По ее мнению, выходом из сирийского конфликта должен стать "переходный период с отстранением от власти Асада". Мэй подчеркнула, что Великобритания прилагает "дипломатические усилия для совместной работы с Россией и другими сторонами" для прекращения войны в Сирии. "Настало время остановить президента Асада, который бомбит и убивает свой народ", - утверждает она.

Глава МИД Соединенного Королевства ранее в четверг в эфире вещательной корпорации "Би-би-си", отвечая на вопрос ведущего, готов ли Лондон присоединиться к Вашингтону в нанесению ударов по объектам сирийской военной инфраструктуры, сказал: "По моему мнению, и я знаю, что это точка зрения премьер-министра, нам будет очень трудно сказать "нет".

Вооруженные силы США 7 апреля по приказу президента США Дональда Трампа запустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Вашингтон назвал эту операцию ответом на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация в тот день разбомбила цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва считает американские удары по военной базе в Хомсе агрессией против суверенного государства.

Парламент Великобритании в декабре 2015 года санкционировал нанесение ударов ВВС королевства по позициям террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии, но не по правительственным силам этого государства. Бывший на тот момент премьер-министром Дэвид Кэмерон внес это предложение на рассмотрение законодательного органа, объяснив свое решение тем, что ИГ представляет "основную угрозу для безопасности Великобритании".

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Персоны
Мэй, Тереза Асад, Башар Хафез
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