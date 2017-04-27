ООН не может подтвердить причастность Израиля к взрывам в районе аэропорта Дамаска

ООН, 27 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Секретариат ООН не может установить, что послужило причиной взрывов в районе аэропорта в Дамаске. Об этом заявил журналистам официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, комментируя информацию о том, что инцидент стал следствием авиаударов ВВС Израиля.

"Мы, безусловно, видели сообщения о взрывах вблизи аэропорта Дамаска. Мы не способны установить, что произошло, у нас нет возможности узнать, что или кто спровоцировал взрыв", - сказал он. По его словам, в ООН осознают опасность эскалации ситуации в Сирии после инцидента и призывают все стороны "избегать дальнейшего роста напряженности и строго придерживаться международного права".

Ранее 27 апреля сообщалось, что удар ВВС Израиля в районе международного аэропорта в Дамаске был нанесен по оружейному складу ливанской шиитской группировки "Хезболлах". В среду министр обороны еврейского государства Авигдор Либерман предупредил, что страна не позволит Ирану и ливанскому движению "Хезболлах" концентрировать силы на Голанских высотах у северной границы Израиля. Военные страны отказались комментировать сообщения об авиаударе. Вместе с тем министр транспорта и по делам разведки Израиля Исраэль Кац заявил, что удар по аэропорту Дамаска полностью соответствует принципам политики Израиля.

В МИД России осудили "акты агрессии против Сирии", назвав их "недопустимыми и противоречащими нормам и принципам международного права", а также призвав уважать суверенитет и территориальную целостность ближневосточной страны. В свою очередь в Кремле указали, что всем странам необходимо воздерживаться от любых действий, ведущих к росту напряженности "в и без того неспокойном регионе".