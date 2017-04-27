Израильская система ПВО перехватила воздушную цель в районе Голанских высот

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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Израильская система ПВО Patriot перехватила воздушную цель в районе Голанских высот. Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Питер Лернер в распространенном коммюнике.
"Система ПВО Patriot перехватила цель над Голанскими высотами", - сообщил Лернер.
Представитель израильской армии не стал уточнять тип перехваченной цели. Вместе с тем, по данным израильской газеты "Едиот ахронот", "дислоцированная в северной части Израиля система Patriot перехватила в районе Голанских высот беспилотный летательный аппарат, прилетевший со стороны Сирии".