Израильская система ПВО перехватила воздушную цель в районе Голанских высот

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Израильская система ПВО Patriot перехватила воздушную цель в районе Голанских высот. Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Питер Лернер в распространенном коммюнике.

"Система ПВО Patriot перехватила цель над Голанскими высотами", - сообщил Лернер.

Представитель израильской армии не стал уточнять тип перехваченной цели. Вместе с тем, по данным израильской газеты "Едиот ахронот", "дислоцированная в северной части Израиля система Patriot перехватила в районе Голанских высот беспилотный летательный аппарат, прилетевший со стороны Сирии".