В Белом доме не стали выступать против расследования в отношении Майкла Флинна

ВАШИНГТОН, 27 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Проведение Пентагоном расследования в отношении выплат, полученных бывшим помощником президента США по национальной безопасности Майклом Флинном, уместно, если в министерстве считают, что он нарушил правила. Об этом в четверг на регулярном брифинге для журналистов заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

"Думаю, это нормально, если они думают, что он (Флинн) сделал что-то не так. Генеральный инспектор должен разобраться с этим", - сказал он. Спайсер также пояснил, что Флинн "обладал допуском к секретной информации высокого уровня на протяжении всей своей военной карьеры". "Последний раз допуск был продлен администрацией (экс-президента Барака) Обамы в 2016 году", - заметил представитель Белого дома.

Ранее комитет Палаты представителей Конгресса США по надзору и государственной реформе распространил полученное из минобороны письмо, согласно которому аппарат генерального инспектора ведомства инициировал расследование в отношении Флинна с целью установить, имел ли он право получать деньги от иностранных лиц, будучи офицером в отставке. Согласно его декларации о доходах, он сотрудничал с турецкими властями, а также с телеканалом RT и авиакомпанией "Волга-Днепр". Для этого он совершал поездки в Россию. Спайсер отметил, что это происходило в декабре 2015 года, тогда как новый допуск Флинн получил весной 2016-го.

Кроме того, в Пентагоне комитету представили документы, датированные еще 8 октября 2014 года. В них указано, что Флинн после выхода в отставку был предупрежден о запрете на получение средств от иностранных источников без отдельного разрешения. Действующие правила, в частности, запрещают отставным офицерам получать "плату за консультации, подарки, гонорары и выплаты". По утверждению минобороны США, на данным момент не обнаружено никаких свидетельств того, что бывший помощник президента "запрашивал разрешение или позволение на получение средств от иностранных лиц".

"Эти документы вызывают серьезные вопросы насчет того, почему генерал Флинн скрыл выплаты от иностранных источников, имея при этом предупреждение от Пентагона. Теперь мы намерены получить документацию, запрошенную в Белом доме, чтобы завершить наше расследование", - отметил в свою очередь старший демократ комитета по надзору Элайджа Каммингс.

Свой пост в администрации бывший генерал был вынужден оставить 14 февраля текущего года после того, как выяснилось, что он недостаточно полно информировал вице-президента США Майкла Пенса о своих телефонных контактах с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком. "Президент (дав Флинну отставку) принял правильное решение в нужное время", - утверждал на брифинге Спайсер.