Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.04:
$ 56.97
€ 62.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЦИК Турции признал одобренными поправки в конституцию

Международная панорама
27 апреля, 21:27 UTC+3 /Корр. ТАСС, Кирилл Жаров

Как сообщил глава ЦИК страны Сади Гювен заявил, что "за" проголосовали 51,41%, против - 48,59%

Поделиться
Материал из 1 страницы

АНКАРА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Высшая избирательная комиссия (ЦИК) Турции официально признала одобренным пакет поправок в Конституцию республики. Соответствующее заявление сделал в четверг глава ЦИК Сади Гювен, обнародовавший официальные итоги референдума 16 апреля.

"За поправки высказались 25,1 млн избирателей, против - 23 млн. Таким образом, "за" проголосовали 51,41%, против - 48,59%. В связи с этим в поддержку пакета поправок высказалось больше половины избирателей, и ЦИК признал поправки принятыми во имя турецкой нации", - сказал он.

Читайте также новости по теме:
Конституционный референдум в Турции
© EPA/DENIZ TOPRAK

Эрдоган подал в суд на политолога из Франции

Турецкая оппозиция подаст в Верховный суд на ЦИК за нарушения на референдуме

СМИ: ЦИК Турции отклонил запрос оппозиции об отмене итогов референдума

Референдум состоялся 16 апреля, на голосование был вынесен пакет из 18 поправок в Конституцию Турции. Эти законодательные изменения вводят президентскую форму правления вместо парламентской.

Полномочия президента значительно расширяются, и он становится главой как государства, так и правительства с сохранением партийной принадлежности, если сам посчитает это необходимым. Пост премьера упраздняется, а президент получит право назначать вице-президента, министров, часть членов Коллегии судей и прокуроров. Вводятся и рычаги парламентского контроля деятельности президента.

Число парламентариев увеличивается с 550 до 600, а возраст кандидатов в депутаты снижается с 25 до 18 лет. Срок конституционных полномочий парламента и президента составит пять лет, но глава государства сможет занимать свой пост не более двух раз подряд.

Очередные выборы одновременно и президента, и депутатов парламента пройдут 3 ноября 2019 года. Тогда же вступят в силу 15 из 18 поправок, касающиеся непосредственно президентской системы. Три поправки вступают в силу сейчас и касаются сохранения партийной принадлежности президента, изменений в руководстве Коллегии судей и прокуроров и упразднения военных судов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Конституционный референдум в Турции
Страны
Турция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
15
Протесты в Венесуэле: причины и реакция
Вуди Аллен и Майкл Джексон в Studio 54, апрель 1977 года
16
Studio 54: клуб, где звезды вспыхивали быстро
10
Военные Южной Кореи и США "отразили" учебную атаку КНДР на их передовые посты
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Причиной столкновения российского судна в Черном море мог стать туман
2
Девять россиян на снегоходах провалились под лед на Шпицбергене
3
Макрон пообещал добиваться санкций ЕС против Польши в случае прихода к власти
4
Аргентинская писательница — о жизни в Москве и том, почему русские не улыбаются
5
Минэнерго предлагает изменить тариф на электроэнергию из-за ввода энергомоста в Крым
6
Захарова напомнила американской ведущей о необходимости выбирать выражения
7
Чижов: Дания может подать в суд на ЕК из-за "Северного потока-2"
Темы дня
Загрузка...
Реклама