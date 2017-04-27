ЦИК Турции признал одобренными поправки в конституцию

АНКАРА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Высшая избирательная комиссия (ЦИК) Турции официально признала одобренным пакет поправок в Конституцию республики. Соответствующее заявление сделал в четверг глава ЦИК Сади Гювен, обнародовавший официальные итоги референдума 16 апреля.

"За поправки высказались 25,1 млн избирателей, против - 23 млн. Таким образом, "за" проголосовали 51,41%, против - 48,59%. В связи с этим в поддержку пакета поправок высказалось больше половины избирателей, и ЦИК признал поправки принятыми во имя турецкой нации", - сказал он.

Референдум состоялся 16 апреля, на голосование был вынесен пакет из 18 поправок в Конституцию Турции. Эти законодательные изменения вводят президентскую форму правления вместо парламентской.

Полномочия президента значительно расширяются, и он становится главой как государства, так и правительства с сохранением партийной принадлежности, если сам посчитает это необходимым. Пост премьера упраздняется, а президент получит право назначать вице-президента, министров, часть членов Коллегии судей и прокуроров. Вводятся и рычаги парламентского контроля деятельности президента.

Число парламентариев увеличивается с 550 до 600, а возраст кандидатов в депутаты снижается с 25 до 18 лет. Срок конституционных полномочий парламента и президента составит пять лет, но глава государства сможет занимать свой пост не более двух раз подряд.

Очередные выборы одновременно и президента, и депутатов парламента пройдут 3 ноября 2019 года. Тогда же вступят в силу 15 из 18 поправок, касающиеся непосредственно президентской системы. Три поправки вступают в силу сейчас и касаются сохранения партийной принадлежности президента, изменений в руководстве Коллегии судей и прокуроров и упразднения военных судов.