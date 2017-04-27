Трюдо: Канада и США будут "ответственно и уважительно" обсуждать будущее NAFTA

ОТТАВА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Правительства Канады и США намерены "ответственно и уважительно" подойти к обсуждению будущего Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо во время общения с фермерами в провинции Саскачеван.

"Разрыв NAFTA, даже если теоретически в будущем и привел бы к лучшим результатам, в короткой и средней перспективе вызвал бы страдания большого количества семей (в Канаде и США), - заявил Трюдо. - У нас есть широкий спектр возможностей и путей, которые мы рассматриваем (в отношении будущего соглашения), но я, безусловно, предпочитаю, что нам лучше сесть и обсудить все ответственно, но уважительно, чтобы найти различные способы для продвижения вперед".

Трюдо также сообщил, что 26 апреля у него состоялся "хороший разговор" с американским президентом Дональдом Трампом, который ему признался, что "много думал о выходе (США) из договора". "Я же откровенно подчеркнул, что, независимо от того, будет или не будет достигнута более выгодная сделка, в рамках NAFTA нам удалось создать много рабочих мест и развить много секторов промышленности".

Данное соглашение было подписано в 1992-м и вступило в силу в 1994 году. Ранее Трамп заявлял, что США потеряли из-за NAFTA более четверти всех своих рабочих мест в промышленности.