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СМИ: США отправляют в Афганистан дополнительные 1,5 тыс. военнослужащих

Международная панорама
27 апреля, 21:43 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

Сейчас в стране находится около 8,4 тыс. американских военных

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© EPA/YURI KOCHETKOV

ВАШИНГТОН, 27 апреля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Пентагон отправляет в Афганистан дополнительные 1,5 тыс. американских военнослужащих в рамках проводимой там Вашингтоном контртеррористической операции "Страж свободы".

Об этом сообщило сетевое издание Daily Beast  со ссылкой на полковника армии (сухопутных сил) США Тони Мэгсига.

Он подчеркнул, что военнослужащие будут направлены в Афганистан в течение лета. Пресс-служба Пентагона пока не ответила на просьбу корреспондента ТАСС подтвердить эту информацию.

В республике размещено примерно 8,4 тыс. американских военнослужащих, которые подготавливают местные силы безопасности, выполняют функции военных советников, а также оказывают поддержку в борьбе с боевиками.

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