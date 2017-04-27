Киев не будет останавливать водоснабжение ЛНР и ДНР

КИЕВ, 27 апреля. /ТАСС/. Украина не намерена прекращать поставки воды на территории провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом заявил в четверг министр по вопросам неподконтрольных территорий Донбасса и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

"С гуманитарной (точки зрения - прим. ТАСС ) Украина ни в коем случае не может на это пойти. И не будет. Вообще-то весь этот период именно украинская сторона поддерживает функционирование этой системы (водоснабжения - прим. ТАСС), которая обеспечивает наших граждан по обе стороны от линии разграничения", - сказал он в эфире украинского "Пятого канала", отвечая на вопрос о возможном прекращении водоснабжения.

Украина поставляет воду в ЛНР с двух основных водозаборов, расположенных на подконтрольных Киеву территориях, - с Западной фильтровальной станции (ЗФС) в районе Лисичанска и Петровского водозабора в Станично-Луганском районе. В случае ограничения или прекращения подачи воды с ЗФС трудности с водоснабжением испытают населенные пункты Стаханов, Кировск, Брянка, Первомайск, Красный Луч, Антрацит и Алчевск. В случае остановки поставок с Петровского водозабора дефицит воды будет в ряде жилых массивов Луганска, в первую очередь - верхней части Каменнобродского района. Только за последние месяцы Киев приостанавливал водоснабжение ЛНР с 1 по 7 декабря, с 4 января по 13 января, 6 марта, с 11 марта по 12 марта.

Водоснабжение территории ДНР обеспечивает Донецкая фильтровальная станция (ДФС), которая находится между Авдеевкой и Ясиноватой. Поставки ведутся в населенные пункты по обе стороны от линии соприкосновения: Донецк, Ясиноватую, Васильевку и Спартак, находящиеся под контролем ДНР, а также Авдеевку, Красногоровку и Верхнеторецкое - на подконтрольной Киеву территории. За время конфликта станция неоднократно подвергалась обстрелам.

Вопрос водоснабжения провозглашенных республик Донбасса остается одним из ключевых на минских переговорах контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины.