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Сирия настаивает на проведении расследования предполагаемой химатаки в Идлибе

Международная панорама
27 апреля, 22:37 UTC+3 БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин

Если расследование не будет проведено, то США в будущем смогут использовать этот сценарий для того, чтобы иметь предлог для вооруженного вмешательства, считает президент Сирии

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Президент Сирии Башар Асад

Президент Сирии Башар Асад

© Валерий Шарифулин/ТАСС

БЕЙРУТ, 27 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Сирия является заинтересованной стороной и продолжает настаивать на проведении расследования предполагаемой химатаки в городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб). Об этом заявил в четверг президент Сирии Башар Асад в интервью венесуэльскому телеканалу TeleSUR, текст которого распространило информационное агентство SANA.

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"Террористы уже не первый раз применяют химическое оружие в самых разных районах Сирии, и мы хотим, чтобы Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) все-таки направила группу экспертов для проверки утверждений о том, что произошло в Хан-Шейхуне", - подчеркнул Асад. По его словам, если этого не произойдет, то США "смогут в будущем повторить ту же самую инсценировку в других местах для того, чтобы у них был пресловутый предлог для вооруженного вмешательства".

Как подчеркнул сирийский лидер, "целью утверждений США и Запада о наличии у правительственной армии химических боезарядов является поддержка террористических группировок".

Инцидент в Хан-Шейхуне, расположенном в сирийской провинции Идлиб, где предположительно было применено химическое оружие, произошел 4 апреля. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация разбомбила цеха боевиков, где производились отравляющие вещества. В Вашингтоне, однако, обвинили Дамаск в проведении химатаки, после чего в ночь на 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому в провинции Хомс.

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