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Куба поддержала решение Венесуэлы о выходе из ОАГ

Международная панорама
27 апреля, 22:19 UTC+3 ГАВАНА /Корр. ТАСС, Андрей Бекренев

В МИД страны отметили, что Каракас принял достойное решение выйти из Организации американских государств

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ГАВАНА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Куба полностью поддерживает решение Венесуэлы выйти из Организации американских государств (ОАГ). Об этом говорится в заявлении МИД страны, опубликованном на сайте ведомства.

"Столкнувшись с вмешательством ОАГ и ее генерального секретаря (Луиса Альмагро) в свои внутренние дела, Венесуэла приняла достойное решение выйти из этой организации, которое мы твердо поддерживаем", - отмечает кубинское внешнеполитическое ведомство.

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В заявлении также подчеркивается, что Куба "выражает поддержку народу и правительству Венесуэлы" и считает позицию (президента Венесуэлы Николоса) Мадуро "достойной, мужественной и конструктивной". "Пришло время признать, что ОАГ оказалась неспособна удовлетворить наиболее насущные потребности народов Латинской Америки и Карибского региона. Она неспособна представлять их ценности и интересы", - указывает МИД острова Свободы.

В минувшую среду Мадуро распорядился немедленно приступить к процедуре вывода страны из ОАГ, обвинив организацию во вмешательстве во внутренние дела государства. Ранее Альмагро призвал приостановить членство Каракаса в ОАГ, если в южноамериканской стране в кратчайшие сроки не будут проведены всеобщие выборы.

В ОАГ, основанную в 1948 году, входят 35 государств Северной, Южной и Центральной Америки. Штаб-квартира организации находится в Вашингтоне.

Куба была исключена из ОАГ в 1962 году. В 2009 году члены организации проголосовали за отмену резолюции об ее исключении, однако власти страны заявили, что страна не намерена вновь вступать в ряды ОАГ.

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