Французские СМИ обвинили "Нацфронт" в препятствовании свободе прессы

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ПАРИЖ, 27 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Объединения журналистов трех десятков ведущих СМИ Франции выступили в четверг с критикой политики руководства "Национального фронта" в отношении журналистов. Протест подписан представителями агентства AFP новостного телеканала BFMTV, газет, в частности Le Figaro и Le Monde, крупнейших государственных и частных телеканалов, государственных и частных радиостанций, влиятельных интернет-сайтов политической информации.
"В ходе предвыборной кампании, проводимой перед вторым туром президентских выборов, "Национальный фронт" принял решение отбирать те СМИ, представители которых получают возможность сопровождать Марин Ле Пен. В результате целый ряд СМИ оказались лишенными возможности получать информацию и сопровождать кандидата от "Нацфронта" в перемещениях по стране, - говорится в заявлении. В нем перечисляются те СМИ, в отношении которых были приняты подобные меры.
"Речь отнюдь не идет об использовании метода создания "пула журналистов", в ходе которого между СМИ распределяется совместно получаемая информация", - подчеркивают журналисты. "Мы самым решительным образом протестуем против подобного воспрепятствования осуществлению права на работу журналистов по информированию общества", - подчеркивается в заявлении. "Не надлежит какой-либо политической организации решать, какие СМИ имеют или не имеют право выполнять свою демократическую роль в обществе", - говорится в заявлении.