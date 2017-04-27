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Эскадренный миноносец Daring ВМС Великобритании прибыл с неофициальным визитом в Варну

Международная панорама
27 апреля, 23:20 UTC+3 СОФИЯ /Корр. ТАСС, Игорь Ленкин

Во время визита запланированы протокольно-представительные и спортивные мероприятия, сообщила пресс-служба Военно-морских сил Болгарии

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СОФИЯ, 27 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Эскадренный миноносец Daring ВМС Великобритании в среду прибыл с неофициальным визитом в порт черноморской столицы Болгарии - города Варны. Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Болгарии.

"Во время неофициального визита запланированы протокольно-представительные и спортивные мероприятия. 29 апреля Daring покинет порт Варны", - отмечено в сообщении.

Daring - современный эскадренный миноносец, оборудованный управляемым ракетным оружием. Он является самым большим и мощным эсминцем, способным управлять авиационными подразделениями и координировать действия ПВО оперативных флотских соединений.

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