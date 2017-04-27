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Ле Пен обещала на президентском посту вести жесткую борьбу против терроризма

Международная панорама
27 апреля, 23:44 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев

По словам лидера "Нацфронта", борьба будет проводиться "со всей решимостью, с целью искоренить кровавую идеологию радикального исламизма"

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ПАРИЖ, 27 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Кандидат в президенты Франции от "Национального фронта" Марин Ле Пен взяла перед избирателями обязательство в случае прихода к власти вести бескомпромиссную борьбу против терроризма. Об этом она заявила, выступая в Ницце на первом митинге после прошедшего 23 апреля первого тура президентских выборов.

"Франция находится в состоянии войны, по ней наносят удары террористы. И в таких условиях я стану главой государства и главнокомандующим, который будет вести войну против исламистского терроризма. И она будет проводиться не с той безответственностью и несерьезностью, как ранее, а со всей решимостью, с целью искоренить кровавую идеологию радикального исламизма", - заявила Ле Пен.

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Все меры

"Следует принять все надлежащие в данном случае меры не только во Франции, но и на всех континентах, потому что терроризм - это мировая проблема", - отметила кандидат в президенты. "Франция будет экономически, а если потребуется, и военными силами помогать странам, ведущим борьбу против терроризма, в частности, Чаду, Мали и Египту", - сказала Ле Пен. Она подчеркнула, что для ведения борьбы против терроризма "надлежит обеспечить лучшее сотрудничество разведслужб, обеспечить более эффективное использование разведданных".

Высылать исламистов

Ле Пен подтвердила свою решимость "выслать из Франции всех иностранных исламистов, внесенных силовыми ведомствами в списки потенциально опасных для страны". Глава "Нацфронта" намерена также лишать гражданства лиц, имеющих двойное гражданство и уличенных в радикальных воззрениях. "Они будут высылаться из страны, а французов, которые будет привержены этой идеологии, мы будем отдавать под суд", - заявила кандидат в президенты.

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"И это будет сделано в первые же недели после выборов. Все существующие в этой сфере законы будут при моем правлении неукоснительно применяться", - пообещала кандидат в президенты. "Радикальные мечети будут закрываться, а подобные проповедники - высылаться из страны, ассоциации, пропагандирующие радикальный исламизм, будут запрещены", - сказала Ле Пен.

Усилить полицию и армию

Она заявила, что в случае прихода к власти "отдаст указание увеличить на 15 тыс. численность полицейских и жандармов, на 50 тыс. - армии, и на 6 тыс. - таможенной службы". "Восстановление контроля на французских границах является для меня важнейшей задачей", - подчеркнула Ле Пен.

Она подтвердила ранее озвученное ею обещание "создать 40 тыс. мест во французских тюрьмах", "ввести увеличение минимальных сроков наказания за преступления, связанные с терроризмом". Будут также приняты меры по изменению условий содержания опасных заключенных с тем, чтобы "воспрепятствовать превращению тюрем в центры пропаганды радикального исламизма".

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