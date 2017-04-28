Мэй пообещала занять сильную позицию на переговорах по Brexit с Брюсселем

ЛОНДОН, 27 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала своим избирателям занять сильную переговорную позицию с Брюсселем относительно условий выхода страны из Евросоюза (Brexit). Об этом она заявила в четверг в английском Лидсе в ходе предвыборной кампании правящей Консервативной партии.

"Из заявлений, сделанных канцлером (ФРГ Ангелой) Меркель сегодня, мы узнали, что придет время, когда эти переговоры будут продвигаться с трудом. Однако наши оппоненты уже предпринимают попытки сорвать их", - сказала она.

По словам британского премьера, в случае победы консерваторов она гарантирует своим избирателям "сильное и стабильное" управление страной или же, по ее мнению, к власти придет "коалиция хаоса во главе с (лидером Лейбористской партии) Джереми Корбином", который проявит себя как "слабый лидер при ведении переговоров относительно условий Brexit". "Поэтому нам необходима самая сильная из возможных позиций, самый сильный мандат и самое прочное лидерство, поскольку мы вступаем в эти переговоры", - отметила Мэй.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель ранее 27 апреля заявила в Бундестаге, что соглашение с Соединенным Королевством касательно дальнейших отношений с ЕС будет достигнуто после разрешения всех вопросов, связанных с Brexit. По ее словам, "третье государство, каким станет Великобритания, не может и не будет пользоваться теми же правами, что и члены ЕС", призвав британцев не питать иллюзий относительно прекращения членства в евросообществе.

Досрочные всеобщие парламентские выборы по инициативе Терезы Мэй пройдут в Великобритании 8 июня.