Макрон на посту президента установит первый политический контакт с Меркель

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ПАРИЖ, 27 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Кандидат в президенты Франции от движения "На марше" Эмманюэль Макрон намерен уделить установлению тесных отношений с Германией первостепенное значение в случае избрания президентом. Об этом он заявил сегодня в ходе интервью телеканалу TF-1.
"Свой первый политический контакт с руководителем иностранного государства в качестве нового президента Франции я установлю с канцлером Германии Ангелой Меркель. По той причине, что я намерен добиваться, чтобы Франция действовала совместно с Германией как в вопросах, касающихся Европейского союза, так и по оборонным проблемам, потому что у нас есть общность интересов и общность целей", - сказал Макрон.
"Что же касается моего первого визита за границу, то им станет поездка в подразделения французских вооруженных сил, действующие за ее пределами", - сказал кандидат в президенты. "Первым же телефонным вызовом мне должен стать звонок завершающего свой срок президента, которому предстоит передать мне в дальнейшем ядерные коды страны", - сказал Макрон.
Он сообщил также, что "из республиканской вежливости после избрания один из первых звонков сделает лидеру "Национального фронта" Марин Ле Пен, которая проиграет выборы".