El Pais: задержанные в Испании исламисты были в аэропорту Брюсселя во время теракта

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Два предполагаемых исламских экстремиста, задержанных на этой неделе в Испании, признали, что они находились в Брюссельском аэропорту 22 марта прошлого года, когда двое смертников взорвали там бомбы. Однако они отрицают, что принимали участие в организации теракта. Об этом сообщила в четверг испанская газета El Pais со ссылкой на следователей, ведущих дело.

В минувший вторник полиция испанского региона Каталония провела антитеррористическую операцию, в ходе которой были задержаны девять человек, восемь из которых - подданные Марокко и один - гражданин Испании. Операция была проведена испанской полицией в сотрудничестве с правоохранительными органами Бельгии. Предполагается, что некоторые из задержанных связаны с арестованными по подозрению в причастности к терактам в бельгийской столице в прошлом году.

По данным El Pais, двое из задержанных - Мохамед Ламсалак и Юсеф Бен Хамму - признали на допросе, что они находились в Брюсселе 22 марта 2016, когда в аэропорту и в метро бельгийской столицы были взорваны бомбы. Ламсалак и Бен Хамму прибыли в Брюссель 16 марта и покинули город 23 марта. По их словам, они приехали в столицу Бельгии, чтобы купить автомобиль. Однако следствие подозревает, что деньги, которые они привезли с собой, могли предназначаться для организации теракта.

Ламсалак и Бан Хамму также признали на допросе, что во время пребывания в Брюсселе они общались с двоюродным братом двух террористов-смертников, которые взорвали бомбы в аэропорту Брюсселя. В свою очередь брат экстремистов хранил у себя ключи от квартиры в Париже, которую использовали террористы, совершившие в ноябре 2015 нападение на концертный зал Bataclan в столице Франции.

22 марта 2016 года в бельгийской столице произошла серия терактов. В тот день в Брюсселе прогремели два взрыва в международном аэропорту, а затем еще один на станции метро "Маэльбек". Погибли 32 человека, более 300 были ранены. Ответственность взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Полиция точно установила, что нападения в бельгийской столице осуществили члены брюссельской террористической группы, которые 13 ноября 2015 года провели серию нападений в Париже, в результате которых погибли 130 человек и еще около 350 пострадали. Тогда у стадиона, где проходил матч между сборными Франции и Германии, прогремели взрывы: три смертника привели в действие пояса со взрывчаткой. Почти одновременно вооруженные вылазки были совершены на бульварах Шарон и Вольтер, на улице Фонтен-о-Руа и на улице Алибер. После этого экстремисты ворвались в расположенный в том же районе концертный зал Bataclan и захватили заложников.