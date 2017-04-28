На Украине начинается процедура верификации пленных

ДОНЕЦК, 28 апреля. /ТАСС/. Стороны конфликта в Донбассе начинают 28 апреля процедуру верификации пленных, которая предполагает подтверждение желания удерживаемых лиц вернуться после освобождения в провозглашенные республики или остаться на подконтрольной Киеву территории Украины.

"Группа родственников, которая будет непосредственно проводить верификацию, выдвинется из Донецка в направлении КПП "Марьинка", где в 08:00 их будут ждать представители СБУ. Рабочий визит продлится от 11 до 15 дней", - сообщили ТАСС в пресс-службе правительства провозглашенной Донецкой народной республике (ДНР).

На состоявшемся 26 апреля заседании контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины сторонам удалось согласовать механизм верификации пленных и договориться о его запуске в ближайшее время. По словам представителя ДНР в гуманитарной подгруппе, омбудсмена республики Дарьи Морозовой, "в последний момент все-таки удалось" назначить дату верификации на пятницу, 28 апреля. Пресс-секретарь представителя Украины на переговорах Дарья Олифер в свою очередь сообщила, что в процедуре примут участие представители ОБСЕ, СБУ, офиса украинского омбудсмена, матери удерживаемых лиц.

Обмен пленными в Донбассе по формуле "всех на всех" - один из основных пунктов комплекса мер по выполнению минских соглашений. В течение двух с лишним лет стороны неоднократно обменивались небольшими группами пленных, но полного освобождения удерживаемых лиц пока не произошло.

В последнее время проведение акций по обмену было приостановлено. Как объяснял полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов, поскольку в числе задержанных есть те, кто не хочет возвращаться на запросившую их сторону, это потребовало получения от них письменных подтверждений.

Представители провозглашенных республик неоднократно отмечали, что на Украине находится в десять раз больше пленных, чем в Донбассе, поэтому обмен возможен только в формате "всех на всех". На встрече в Минске 15 марта стороны договорились провести освобождение всех пленных, чья личность в настоящий момент установлена.