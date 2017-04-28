Семь глав МИД примут участие в заседании СБ ООН по КНДР

ООН, 28 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Семь глав внешнеполитических ведомств, в том числе госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава МИД Китая Ван И, 28 апреля примут участие в министерском заседании Совета Безопасности ООН по КНДР. Россию на встрече будет представлять заместитель главы МИД Геннадий Гатилов.

С докладом на встрече выступит генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который, как сообщили ТАСС в пресс-службе всемирной организации, призовет к снижению напряженности на Корейском полуострове. "Основная задача состоит в том, чтобы обеспечить денуклеаризацию. На протяжении последних лет мы призывали к возобновлению шестисторонних переговоров, но сейчас необходимо добиться снижения напряженности на полуострове", - сказал заместитель официального представителя генсека Фархан Хак. Он подтвердил, что этот призыв будет обращен ко всем странам, а также указал, что КНДР "необходимо придерживаться резолюций", которые запрещают стране разрабатывать ядерное оружие и средства его доставки.

США нацелены на ужесточение санкций

В подготовленной к заседанию концептуальной записке делегация США предложила членам Совета Безопасности обсудить возможность усиления санкционного давления на Пхеньян, чтобы добиться от него смены поведения и возвращения за стол переговоров. В документе подчеркивается, что стремление КНДР "обладать оружием массового уничтожения представляет собой одну из самых серьезных угроз международному миру и безопасности". В записке не упоминаются проводимые США и Южной Кореей совместные военные учения, которые КНДР расценивает как акт агрессии.

Как заявил 26 апреля Геннадий Гатилов, российская сторона на встрече собирается заявить о неприемлемости маневров в районе Корейского полуострова. "Мы и до этого заседания неоднократно наши подходы по этому поводу излагали, и мы еще раз повторим нашу оценку таких неприемлемых действий", - сказал он журналистам в Женеве. Замглавы МИД подчеркнул, что военные учения ведут к нагнетанию военно-политической обстановки в регионе.

На встрече СБ также ожидаются главы МИД Великобритании, Казахстана, Сенегала, Эфиопии и Японии, заместители глав МИД Италии и Швеции. По информации от дипломатов, вопрос с участием делегации КНДР в дискуссии пока не решен. Ранее страна неоднократно бойкотировала подобные заседания.

Заседание на фоне обмена угрозами

Заседание Совета Безопасности ООН состоится на фоне резкого обострения ситуации на Корейском полуострове, вызванного проведенными КНДР в последние месяцы ракетными и ядерными испытаниями, а также американо-южнокорейскими военными учениями, в которых задействована стратегическая авиация.

На прошлой неделе заместитель постпреда КНДР при ООН Ким Ин Рён предупредил, что США дестабилизируют ситуацию на Корейском полуострове, и "в любой момент" в регионе может начаться "термоядерная война". В ответ на это постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что в Вашингтоне не хотят воевать с Пхеньяном. "Соединенные Штаты не ищут драки, так что не пытайтесь затеять ее", - сказала она журналистам.

В среду постпредство КНДР при ООН выступило с заявлением, в котором предупредило, что Пхеньян не боится войны с Соединенными Штатами и не сомневается, что одержит победу в "смертельно опасной схватке с американскими империалистами". Страна пригрозила "внезапной упреждающей атакой" в ответ на военные маневры, проходящие у ее берегов.

В тот же день глава Тихоокеанского командования (ПАКОМ) Вооруженных сил США адмирал Харри Харрис сообщил, что американская сторона в настоящий момент рассматривает "все варианты действий" в отношении КНДР. По словам адмирала, у Пентагона подготовлено "множество вариантов нанесения превентивного удара" по Северной Корее.