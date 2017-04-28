Семь глав МИД примут участие в заседании СБ ООН по КНДР

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ООН, 28 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Семь глав внешнеполитических ведомств, в том числе госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава МИД Китая Ван И, 28 апреля примут участие в министерском заседании Совета Безопасности ООН по КНДР. Россию на встрече будет представлять заместитель главы МИД Геннадий Гатилов.
С докладом на встрече выступит генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который, как сообщили ТАСС в пресс-службе всемирной организации, призовет к снижению напряженности на Корейском полуострове. "Основная задача состоит в том, чтобы обеспечить денуклеаризацию. На протяжении последних лет мы призывали к возобновлению шестисторонних переговоров, но сейчас необходимо добиться снижения напряженности на полуострове", - сказал заместитель официального представителя генсека Фархан Хак. Он подтвердил, что этот призыв будет обращен ко всем странам, а также указал, что КНДР "необходимо придерживаться резолюций", которые запрещают стране разрабатывать ядерное оружие и средства его доставки.
В подготовленной к заседанию концептуальной записке делегация США предложила членам Совета Безопасности обсудить возможность усиления санкционного давления на Пхеньян, чтобы добиться от него смены поведения и возвращения за стол переговоров. В документе подчеркивается, что стремление КНДР "обладать оружием массового уничтожения представляет собой одну из самых серьезных угроз международному миру и безопасности". В записке не упоминаются проводимые США и Южной Кореей совместные военные учения, которые КНДР расценивает как акт агрессии.
Как заявил 26 апреля Геннадий Гатилов, российская сторона на встрече собирается заявить о неприемлемости маневров в районе Корейского полуострова. "Мы и до этого заседания неоднократно наши подходы по этому поводу излагали, и мы еще раз повторим нашу оценку таких неприемлемых действий", - сказал он журналистам в Женеве. Замглавы МИД подчеркнул, что военные учения ведут к нагнетанию военно-политической обстановки в регионе.
На встрече СБ также ожидаются главы МИД Великобритании, Казахстана, Сенегала, Эфиопии и Японии, заместители глав МИД Италии и Швеции. По информации от дипломатов, вопрос с участием делегации КНДР в дискуссии пока не решен. Ранее страна неоднократно бойкотировала подобные заседания.
Заседание Совета Безопасности ООН состоится на фоне резкого обострения ситуации на Корейском полуострове, вызванного проведенными КНДР в последние месяцы ракетными и ядерными испытаниями, а также американо-южнокорейскими военными учениями, в которых задействована стратегическая авиация.
На прошлой неделе заместитель постпреда КНДР при ООН Ким Ин Рён предупредил, что США дестабилизируют ситуацию на Корейском полуострове, и "в любой момент" в регионе может начаться "термоядерная война". В ответ на это постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что в Вашингтоне не хотят воевать с Пхеньяном. "Соединенные Штаты не ищут драки, так что не пытайтесь затеять ее", - сказала она журналистам.
В среду постпредство КНДР при ООН выступило с заявлением, в котором предупредило, что Пхеньян не боится войны с Соединенными Штатами и не сомневается, что одержит победу в "смертельно опасной схватке с американскими империалистами". Страна пригрозила "внезапной упреждающей атакой" в ответ на военные маневры, проходящие у ее берегов.
В тот же день глава Тихоокеанского командования (ПАКОМ) Вооруженных сил США адмирал Харри Харрис сообщил, что американская сторона в настоящий момент рассматривает "все варианты действий" в отношении КНДР. По словам адмирала, у Пентагона подготовлено "множество вариантов нанесения превентивного удара" по Северной Корее.