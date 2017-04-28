Британские истребители начинают патрулирование в воздушном пространстве Румынии

БУХАРЕСТ, 28 апреля. /Корр. ТАСС Николай Морозов/. Заместитель командующего военно-воздушными операциями НАТО на юге Европы, генерал Панагиотис Димопулос вручил в четверг отряду британских военных в ходе церемонии в аэропорту Михаил Когэлничану (уезд Констанца) сертификат НАТО на выполнение службы воздушной полиции. Об этом сообщило агентство Agerpres.

Четыре истребителя Typhoon королевских ВВС Великобритании приземлились на военной базе Михаил Когэлничану в минувший понедельник. Патрулирование британских самолетов в румынском воздушном пространстве начнется 1 мая. Отряд, состоящий из 150 человек, будет выполнять задачи воздушной полиции вместе с румынскими MiG-21 Lancer до начала сентября.

"Совместные миссии воздушной полиции будут способствовать развитию способности реакции и сдерживания, а также укреплению взаимодействия между румынскими и британскими ВВС", - подчеркнуло ранее Минобороны Румынии. "Дислокация британских самолетов в Румынию - составная часть реализации Плана действий по обеспечению операционной способности НАТО на восточном фланге альянса, как его северного, так и южного сектора", - указало румынское военное ведомство.