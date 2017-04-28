Нетаньяху надеется, что соглашение по атомной программе ИРИ будет изменено или расторгнуто

БЕРЛИН, 28 апреля. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что соглашение по ядерной программе Ирана позволит Тегерану в короткий срок получить доступ к атомному оружию. Об этом он заявил в опубликованном интервью немецкой газете Bild.

"Никого не должно удивлять, что я был против соглашения с Ираном, поскольку я считаю, что оно позволяет ИРИ получить доступ к атомному арсеналу буквально за несколько лет", - сказал Нетаньяху. "Я надеюсь, что это соглашение будет изменено или расторгнуто", - отметил он.

Премьер высказал мнение, что "Иран угрожает не только Израилю, но он угрожает своими баллистическим ракетами и радикальной идеологией, направленной на господство и войну, Германии, Европе и всему миру".

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской атомной программе был принят 14 июля 2015 года в Вене. 16 января 2016 года было объявлено о начале реализации СВПД. Этот план предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.