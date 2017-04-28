Комиссию ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии возглавил гватемалец

ООН, 28 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил в четверг гватемальца Эдмона Муле главой Совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия по расследованию (СМР) случаев применения отравляющих веществ в сирийском конфликте. Об этом объявил журналистам официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

По его словам, Муле сменит аргентинку Вирджинию Гамбу, которая руководила работой комиссии последние полтора года. Ранее она была назначена специальным представителем генерального секретаря ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах. Дюжаррик подчеркнул, что решение о назначении нового главы СМР было принято после консультаций с генеральным директором ОЗХО Ахметом Узюмджю.

Эдмон Муле ранее занимал пост начальника канцелярии генерального секретаря Пан Ги Муна. В разные годы он также занимал пост его помощника по вопросам миротворческих операций, а также руководил Миссией ООН по стабилизации Гаити. До прихода во всемирную организацию Муле работал дипломатом, а также журналистом.

Совместный механизм по расследованию был создан по решению Совбеза ООН в 2015 году для установления виновных в совершении химических атак в Сирии. Следователи изучают только инциденты, подтвержденные Миссией ОЗХО по установлению фактов, которая ведет работу с 2014 года.

В течение 2016 года СМР изучила девять случаев применения отравляющих веществ, возложив ответственность за три из них на правительственные силы, а еще за один - на боевиков террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). В прошлом ноябре Совет Безопасности продлил работу комиссии на один год, предписав специалистам уделить внимание деятельности террористов по разработке боевых отравляющих веществ.

Объявив о смене главы СМР, Стефан Дюжаррик призвал все стороны в Сирии "сотрудничать с Совместным механизмом по расследованию" и выразил надежду на то, что комиссия будет пользоваться полной поддержкой со стороны членов Совета Безопасности.