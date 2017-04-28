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Нетаньяху подтвердил, что Габриэль отказался от телефонного разговора после отмены встречи

Международная панорама
28 апреля, 1:33 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов

Ранее премьер-министр Израиля отменил встречу с находившимся в регионе германским министром из-за контактов с израильской оппозицией

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БЕРЛИН, 28 апреля. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил информацию СМИ о том, что глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль отказался от телефонного разговора с ним после отмены запланированных двусторонних переговоров.

"Я хотел позвонить министру Габриэлю, чтобы озвучить мою точку зрения и уладить дело, но он отклонил телефонный разговор", - сообщил Нетаньяху в опубликованном интервью газете Bild. Во вторник премьер отменил встречу с находившимся в регионе германским министром из-за контактов с израильской оппозицией. СМИ писали, что после этого глава МИД ФРГ отказался от телефонного разговора с Нетаньяху.

"Моя позиция совершенно проста: я не принимаю иностранных дипломатов, которые посещают Израиль и при этом встречаются с представителями организаций, называющих наших солдат военными преступниками. Это причина того, почему не состоялись переговоры", - подчеркнул Нетаньяху. По его мнению, организации, с представителями которых встречался Габриэль, "занимаются криминализацией израильских солдат". "Израильская армия - это единственная сила, которая сегодня обеспечивает безопасность нашего народа", - указал он.

Нетаньяху также высказал мнение, что неудачно был выбран сам момент для встречи Габриэля с критически настроенными по отношению к армии организациями. "В эти дни мы скорбим о согражданах, погибших во время Холокоста, и о наших павших солдатах", - отметил он.

Тем не менее премьер считает, что ситуация вокруг отмены переговоров "не скажется на германо-израильских отношениях" и что Габриэль встретится с ним в ходе следующего визита в страну.

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