Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.04:
$ 56.97
€ 62.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Марин Ле Пен намерена добиваться коренной реформы Евросоюза

Международная панорама
28 апреля, 1:49 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев

По кандидата в президенты Франции "нынешний Европейский союз слеп и глух" к требованиям народов

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 28 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Лидер "Национального фронта" и кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен считает одной из своих важнейших внешнеполитических задач в случае победы проведение глубокой реформы Европейского союза.

Смотрите также
Марин Ле Пен фотографируется с сотрудниками завода компании Whirlpool, Амьен, 26 апреля

"Битва на Сомме": Ле Пен выиграла первую заочную дуэль в споре за президентский пост

Об этом она заявила вечером в четверг, выступая в Ницце на своем первом митинге после прошедшего 23 апреля первого тура президентских выборов.

"Немедленно после избрания президентом я буду добиваться проведения саммита глав государств и правительств Евросоюза. Франция начнет с теми странами, которые выступают за это - а их на самом деле гораздо больше, чем вам говорят - партнерские переговоры с целью добиться глубочайшего изменения функционирования ЕС", - сказала Ле Пен. Она сообщила, что это обсуждение "будет включать в себя и начало дебатов относительно единой валюты, неприспособленность которой к ситуации и плохое функционирование которой сейчас уже никто не отрицает, включая и наших противников".

Европа наций

"Мы выступаем за подлинно свободную Европу наций, за Европу, основанную на сотрудничестве. Наши планы, в отличие от того, что пытаются утверждать наши противники, подлинно конструктивные", - подчеркнула Ле Пен под овацию зала.

Она заверила избирателей, что эти переговоры она "будет вести самым решительным образом". "Однако именно вы, французы, скажете в этом вопросе решающее заключительное слово на референдуме, который я организую по завершению переговоров. Ничто не будет решаться без вас и ничто не будет решаться против вас", - сказала Ле Пен.

ЕС слеп и глух

По мнению Ле Пен "нынешний Европейский союз слеп и глух" к требованиям народов. Политик заверила, что "является сторонником Европейского союза", однако ей совершенно очевидно, что тот "продемонстрировал свою неспособность учитывать устремление народов к демократии, к обретению странами полноты юридической власти". "Евросоюз не желает принимать во внимание экономический патриотизм народов", - сказала лидер "Национального фронта".

"Именно как сторонник Европы я считаю необходимым обновить идеи Евросоюза, пострадавшие от слепоты еврокомиссаров, изолировавшихся от окружающего мира, пострадавшие от видения мира, отрицающего право народов на суверенитет. Я реалист и считаю необходимым, чтобы возобладали интересы и зазвучал голос народов в Европе, основанной на свободном сотрудничестве наций", - сказала Ле Пен.

Исторический шанс

"Уверена, что мои взгляды, мои устремления в этой сфере представляют собой исторический шанс для будущего Европы. Мои действия направлены на то, чтобы вернуть суверенитет французскому народу", - подчеркнула она.

Марин Ле Пен подвергла в этой связи резкой критике ту часть программы своего главного противника на выборах, лидера движения "На марше" Эмманюэля Макрона, которая касается Европейского союза. "Эмманюэль Макрон - это пироман, который пытается выдавать себя за пожарного. Это погруженный в самолюбование оратор, он добивается деконструкции Франции, лишения ее присущих ей ценностей. Его программа носит деструктивный характер", - сказала глава правой партии.

"Французская олигархия выбрала своего представителя, и это банкир Эмманюэль Макрон", - заявила Ле Пен.

"Нынешние выборы - это по существу референдум за или против существования Франции, и я призываю вас голосовать "за". Мы не только можем выиграть, мы реально выиграем. Мы будем продвигаться к этой победе шаг за шагом", - заверила лидер "Национального фронта".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Президентские выборы во Франции
Персоны
Ле Пен, Марин
Страны
Франция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
15
Протесты в Венесуэле: причины и реакция
Вуди Аллен и Майкл Джексон в Studio 54, апрель 1977 года
16
Studio 54: клуб, где звезды вспыхивали быстро
10
Военные Южной Кореи и США "отразили" учебную атаку КНДР на их передовые посты
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В России вступают в силу новые правила выплат по ОСАГО
2
Постпред США призвала СБ ООН оказать максимальное давление на РФ за поддержку Дамаска
3
Аргентинская писательница — о жизни в Москве и том, почему русские не улыбаются
4
Сборная России в овертайме проиграла шведам в матче Еврохоккейтура
5
Постпред США: власти Сирии перепродают изъятые из конвоев ООН лекарства на черном рынке
6
Корабль Черноморского флота столкнулся в Черном море с транспортным судном
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама