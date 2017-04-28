Марин Ле Пен намерена добиваться коренной реформы Евросоюза

ПАРИЖ, 28 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Лидер "Национального фронта" и кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен считает одной из своих важнейших внешнеполитических задач в случае победы проведение глубокой реформы Европейского союза.

Об этом она заявила вечером в четверг, выступая в Ницце на своем первом митинге после прошедшего 23 апреля первого тура президентских выборов.

"Немедленно после избрания президентом я буду добиваться проведения саммита глав государств и правительств Евросоюза. Франция начнет с теми странами, которые выступают за это - а их на самом деле гораздо больше, чем вам говорят - партнерские переговоры с целью добиться глубочайшего изменения функционирования ЕС", - сказала Ле Пен. Она сообщила, что это обсуждение "будет включать в себя и начало дебатов относительно единой валюты, неприспособленность которой к ситуации и плохое функционирование которой сейчас уже никто не отрицает, включая и наших противников".

Европа наций

"Мы выступаем за подлинно свободную Европу наций, за Европу, основанную на сотрудничестве. Наши планы, в отличие от того, что пытаются утверждать наши противники, подлинно конструктивные", - подчеркнула Ле Пен под овацию зала.

Она заверила избирателей, что эти переговоры она "будет вести самым решительным образом". "Однако именно вы, французы, скажете в этом вопросе решающее заключительное слово на референдуме, который я организую по завершению переговоров. Ничто не будет решаться без вас и ничто не будет решаться против вас", - сказала Ле Пен.

ЕС слеп и глух

По мнению Ле Пен "нынешний Европейский союз слеп и глух" к требованиям народов. Политик заверила, что "является сторонником Европейского союза", однако ей совершенно очевидно, что тот "продемонстрировал свою неспособность учитывать устремление народов к демократии, к обретению странами полноты юридической власти". "Евросоюз не желает принимать во внимание экономический патриотизм народов", - сказала лидер "Национального фронта".

"Именно как сторонник Европы я считаю необходимым обновить идеи Евросоюза, пострадавшие от слепоты еврокомиссаров, изолировавшихся от окружающего мира, пострадавшие от видения мира, отрицающего право народов на суверенитет. Я реалист и считаю необходимым, чтобы возобладали интересы и зазвучал голос народов в Европе, основанной на свободном сотрудничестве наций", - сказала Ле Пен.

Исторический шанс

"Уверена, что мои взгляды, мои устремления в этой сфере представляют собой исторический шанс для будущего Европы. Мои действия направлены на то, чтобы вернуть суверенитет французскому народу", - подчеркнула она.

Марин Ле Пен подвергла в этой связи резкой критике ту часть программы своего главного противника на выборах, лидера движения "На марше" Эмманюэля Макрона, которая касается Европейского союза. "Эмманюэль Макрон - это пироман, который пытается выдавать себя за пожарного. Это погруженный в самолюбование оратор, он добивается деконструкции Франции, лишения ее присущих ей ценностей. Его программа носит деструктивный характер", - сказала глава правой партии.

"Французская олигархия выбрала своего представителя, и это банкир Эмманюэль Макрон", - заявила Ле Пен.

"Нынешние выборы - это по существу референдум за или против существования Франции, и я призываю вас голосовать "за". Мы не только можем выиграть, мы реально выиграем. Мы будем продвигаться к этой победе шаг за шагом", - заверила лидер "Национального фронта".