Белый дом причислил предполагаемую изоляцию России в ООН к достижениям Трампа

ВАШИНГТОН, 28 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Белый дом считает предполагаемую изоляцию России в ООН одним из достижений президента США Дональда Трампа за первые 100 дней пребывания у власти. Об этом свидетельствует справка о якобы достигнутых Трампом успехах в области безопасности за первые три месяца правления, распространенная в четверг пресс-службой Белого дома.

"Президент Трамп после (нескольких) лет провальной дипломатии противостоит странам, угрожающим нашей национальной безопасности. За первые 100 дней президент направил миру сигнал посредством своего быстрого и решительного приказа о нанесении удара по сирийской военно- воздушной базе, с которой была совершена ужасающая атака с применением химического оружия на мирных граждан. (Трамп также) еще больше изолировал Сирию и Россию в ООН посредством успешной дипломатии с председателем Китая Си Цзиньпином", - утверждается в документе.

Кроме того, в нем отмечается, что Трамп ввел новые санкции в отношении Сирии и Ирана, работает, "чтобы изолировать Северную Корею".

Согласно подсчетам Белого дома, Трамп за первые месяцы пребывания у власти провел 70 телефонных бесед с 38 другими мировыми лидерами, а с 17 из них - двусторонние встречи.