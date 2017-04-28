Сенат Конгресса США утвердил Александра Акосту на посту министра труда

ВАШИНГТОН, 28 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Сенат Конгресса США одобрил в четверг назначение Александра Акосты министром труда в кабинете президента Дональда Трампа. За было подано 60 голосов, против - 38.

Трамп объявил о выдвижении кандидатуры 48-летнего Акосты 16 февраля. Новый хозяин Белого дома выразил тогда уверенность, что это кадровое решение в том числе подстегнет рост американской экономики. "На протяжении всей своей карьеры Акоста всегда был ярым борцом за равные возможности для всех американцев, - заявил Трамп. - Александр станет ключевым звеном в процессе достижения нашей цели, которая заключается в оживлении американской экономики, производства и трудовых ресурсов".

Акоста до недавних пор являлся деканом Школы права при Международном университете штата Флорида. В прошлом был практикующим юристом, преподавал в Школе права столичного Университета имени Джорджа Мейсона. Кроме того, Акоста работал на госслужбе, в частности был прокурором по Южному округу Флориды, а затем занимал должность помощника министра юстиции США. Окончил Гарвардский университет.

Новый глава Минтруда стал первым членом кабинета главы государства, имеющим латиноамериканское происхождение. Первоначально Трамп назначил на пост министра труда предпринимателя Эндрю Паздера. Однако тот взял самоотвод. Акоста имеет кубинские корни, уроженец Майами.

Нынешнее голосование означает, что из 24 членов кабинета Трампа не утвержденным Сенатом остается только один - выдвинутый на пост представителя США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер. Впрочем, вакантным в новой американской администрации еще остается множество должностей не только среднего звена. Несмотря на то, что инаугурация Трампа состоялась 20 января, до сих пор не произведен ряд ключевых кадровых назначений (на уровне заместителей и помощников министров) ни в Госдепартаменте США, ни в Пентагоне, ни в ряде других ведомств.