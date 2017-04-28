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Подозреваемый в подготовке теракта служащий ВС ФРГ посещал курс арабского языка

Международная панорама
28 апреля, 2:19 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов

Старший лейтенант также активно участвовал в переписке одной из правоэкстремистских групп в WhatsApp

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БЕРЛИН, 28 апреля. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Подозреваемый в подготовке теракта военнослужащий Бундесвера (Вооруженные силы ФРГ - прим. корр.) учил арабский язык. Об этом сообщили издания медиагруппы Funke со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Задержанный - старший лейтенант Франко А. - посещал курс арабского языка. Кроме того, он активно участвовал в переписке одной из правоэкстремистских групп в мобильном приложении WhatsApp.

Как сообщалось в четверг, правоохранительные органы федеральной земли Гессен задержали 28-летнего военнослужащего, имеющего немецкое гражданство, который мог планировать теракт. Следователи полагают, что он в 2015 году выдал себя за сирийского беженца и подал заявку на получение убежища в Баварии. Впоследствии он покинул центр для беженцев, пропал из поля зрения миграционных органов и не появлялся по месту регистрации.

Для чего подозреваемому понадобилось выдавать себя за сирийского беженца, пока не известно. Не исключено, что он собирался совершить теракт, чтобы бросить тень на беженцев. По другой версии, молодой человек мог проникнуть на территорию центра для беженцев, в котором он был зарегистрирован, и устроить стрельбу там.

В прошлом году молодой человек заинтересовал и австрийских правоохранителей - он приобрел на черном рынке пистолет с патронами и спрятал его в туалете венского аэропорта Швехат. Задержан военнослужащий был спустя несколько дней, когда вернулся за оружием, однако затем его отпустили.

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