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Fox: каждый второй американец не одобряет политику Трампа в отношении России

Международная панорама
28 апреля, 3:07 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко

Только 18% опрошенных считают Россию самой серьезной и непосредственной угрозой для США

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НЬЮ-ЙОРК, 28 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Большинство американцев - 52% - не одобряют политику президента США Дональда Трампа в отношении России. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного телекомпанией Fox News в период с 23 по 25 апреля среди 1009 американцев. Его результаты телекомпания представила в четверг.

На вопрос о том, одобряют они или нет политику Трампа в отношении России, 40% ответили утвердительно, 52% - отрицательно. Политику Трампа в отношении террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) одобрили 54%, в отношении Китая - 49%, в отношении Сирии - 48%, а в отношении КНДР - 45%.

В ответ на просьбу назвать "самую серьезную и непосредственную угрозу для США" 38% опрошенных назвали Северную Корею, 25% - террористическую группировку ИГ. 18% опрошенных считают такой угрозой Россию, 5% назвали угрозой Китай и 4% - Иран.

Большинство опрошенных - 53% - поддержали применение военной силы для прекращения ядерной программы КНДР, а 39% высказались против такого варианта действий. Мнения по поводу политики администрации в отношении КНДР разделились практически поровну: 45% ее поддержали, 47% выразили неодобрение.

Почти половина опрошенных - 48% - не поддержала более активное вмешательство США в Сирии. Противоположную точку зрения высказали 41%, и 11% не имеют определенного мнения. В то же время почти две трети опрошенных - 61% - поддержали использование крупнейшего неядерного боеприпаса из имеющихся в арсеналах США для удара по объекту ИГ в Афганистане.

42% участников опроса не поддерживают Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) - документ, согласованный летом 2015 года международной "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном, который предусматривал отмену международных санкций в обмен на ограничения ядерной программы Ирана. Около трети опрошенных - 35% - поддержали это соглашение, а 23% не высказали определенного мнения на этот счет.

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Борьба с "Исламским государством" Ситуация на Корейском полуострове
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