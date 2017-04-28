CNN: минюст США расследует корпоративные отношения в Fox News

НЬЮ-ЙОРК, 28 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Министерство юстиции США проводит расследование в отношении американского телеканала Fox News, который покинул бывший глава Роджер Эйлс, обвиненный в домогательствах к женщинам. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN.

По ее сведениям, минюст интересуют не столько скандалы с домогательствами, сколько общий климат в Fox News, отношения между сотрудниками и степень соблюдения внутрикорпоративной этики. Следователи хотят узнать подробнее, зачем Эйлсу, например, понадобилось принимать в штат своих старых друзей в качестве консультантов. Есть сведения, что никто из сотрудников телеканала ни разу этих консультантов не видел на рабочем месте, что не мешало последним получать от Fox News до $10 тыс.

Кроме того, для федерального ведомства представляет интерес, были ли акционеры телеканала поставлены должным образом в известность о том, что часть прибыли уходит на отступные жертвам домогательств, чтобы избежать еще более затратных разбирательств в судах. Минюст хочет знать, кто из руководства знал, а кто не знал о решении выплачивать истцам отступные в обмен на молчание.

Глава Fox News был вынужден подать в отставку в июле минувшего года. Причиной этому стал разразившийся скандал, после того как две экс-ведущие телеканала Гретчен Карлсон и Мегин Келли обвинили его в домогательствах. Первая, в частности, обвинила бывшего шефа в своем увольнении за отказ вступить с ним в интимную связь. Когда она решила "положить конец дискриминационному обращению", Эйлс, по ее словам, стал добиваться ее отставки, а в июне прошлого года не продлил с ней контракт.

В сентябре Fox News урегулировал исковые претензии Карлсон. По данным журнала Vanity Fair , ей было предложено $20 млн в обмен на отзыв иска. Позднее со схожими обвинениями в адрес бывшего руководителя Fox News выступила еще одна ведущая - Андреа Тантарос. При этом, как сообщала газета Wall Street Journal, всего Эйлса в домогательствах обвинили более десятка женщин.

76-летний Эйлс основал Fox News в 1996 году и бессменно возглавлял его до июля прошлого года. Этот телеканал входит в состав конгломерата 21st Century Fox Руперта Мердока и считается влиятельным рупором консерваторов на американском телевидении. Он считается главным конкурентом CNN.