Трамп: напряженность между США и КНДР может вылиться в крупный конфликт

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ВАШИНГТОН, 28 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Нынешняя напряженность между Вашингтоном и Пхеньяном способна перерасти в крупный вооруженный конфликт. С таким заявлением выступил в четверг в интервью информационному агентству Reuters президент США Дональд Трамп.
"Есть шанс того, что мы можем дойти до крупного, крупного конфликта с Северной Кореей. Безусловно", - сказал американский лидер.