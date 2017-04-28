Трамп: напряженность между США и КНДР может вылиться в крупный конфликт

ВАШИНГТОН, 28 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Нынешняя напряженность между Вашингтоном и Пхеньяном способна перерасти в крупный вооруженный конфликт. С таким заявлением выступил в четверг в интервью информационному агентству Reuters президент США Дональд Трамп.

"Есть шанс того, что мы можем дойти до крупного, крупного конфликта с Северной Кореей. Безусловно", - сказал американский лидер.