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Трамп: напряженность между США и КНДР может вылиться в крупный конфликт

Международная панорама
28 апреля, 4:16 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов
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ВАШИНГТОН, 28 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Нынешняя напряженность между Вашингтоном и Пхеньяном способна перерасти в крупный вооруженный конфликт. С таким заявлением выступил в четверг в интервью информационному агентству Reuters президент США Дональд Трамп.

"Есть шанс того, что мы можем дойти до крупного, крупного конфликта с Северной Кореей. Безусловно", - сказал американский лидер.

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Трамп, Дональд
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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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