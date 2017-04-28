В ООН призвали политиков в Македонии разрешить разногласия через диалог

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ООН, 28 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Секретариат ООН выразил обеспокоенность ситуацией в Македонии, где в четверг было совершено нападение на членов парламента, и призвал политические силы страны решать все разногласия через диалог и в соответствии с конституцией.
"Мы с огромной обеспокоенностью следим за развитием событий в Бывшей Югославской Республике Македония и призываем к сдержанности и спокойствию. Насилие, направленное против институтов демократии и избранных представителей народа, недопустимо", - говорится в заявлении официального представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика. "Мы призываем все политические силы разрешить разногласия дипломатическим путем и в строгом соответствии с конституцией, чтобы без дальнейших промедлений преодолеть политический тупик", - подчеркнул он.
В четверг оппозиция в Македонии в обход общей процедуры избрала спикера парламента. Затем активисты общественного движения "За единую Македонию" в знак протеста проникли в здание законодательного органа, заняли зал заседаний и учинили там беспорядки.