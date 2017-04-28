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Трамп хочет получить от Южной Кореи $1 млрд за развертывание ПРО THAAD

Международная панорама
28 апреля, 5:23 дата обновления: 28 апреля, 5:37 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

Президент США также заявил, что пересмотрит Соглашение о свободной торговле с Республикой Корея, назвав его условия "ужасными" с точки зрения их выгодности Штатам

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© U.S. Force Korea via AP

НЬЮ-ЙОРК, 28 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Президент США Дональд Трамп намерен выставить Республике Корея (РК) счет в размере $1 млрд за развертывание на ее территории американской системы ПРО THAAD (Terminal High Altitude Area Defense). Об этом глава государства заявил в опубликованном интервью агентству Reuters.

В пятницу на слушаниях в комитете по делам ВС Палаты представителей Конгресса США глава Тихоокеанского командования (ПАКОМ) Вооруженных сил (ВС) адмирал Харри Харрис затронул вопрос о развертывании THAAD в Республике Корея. По словам Харриса, комплекс заступит на боевое дежурство в предстоящие дни. Однако было не вполне ясно, представляла ли эта фраза фигуру речи или конкретные сроки начала эксплуатации ПРО THAAD в Южной Корее.

Наземная система THAAD предназначена для перехвата головных частей баллистических ракет на завершающем этапе среднего участка траектории полета и при подлете к цели. Она призвана обеспечить защиту войск США и их союзников, а также городов и важных объектов от баллистических ракет как малой дальности, так и стратегических.

Как признал в мае 2015 года тогдашний помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений Фрэнк Роуз, Вашингтон изучает вариант "размещения подразделения THAAD на (Корейском) полуострове на постоянной основе". Категорически против реализации таких замыслов выступают Россия и Китай.

Соглашение о свободной торговле

США пересмотрит Соглашение о свободной торговле с Республикой Корея (РК). Трамп назвал условия соглашения "ужасными" с точки зрения их выгодности Соединенным Штатам.

Эту позицию подтвердил ранее вице-президент США Майкл Пенс, выступая в американской торговой палате (AmCham) в Сеуле. Пенс в качестве одной из причин для пересмотра документа назвал наличие "слишком большого числа препятствий" для американских бизнесменов, которые хотят работать в РК. Еще одной проблемой, по словам вице- президента, является торговый дисбаланс, резко выросший после подписания соглашения в 2012 году.

В ходе предвыборной кампании президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал соглашение о свободной торговле с РК, называя его нечестным и невыгодным для Америки, которая якобы лишилась из-за этого 100 тысяч рабочих мест. В Южной Корее опасались, что после прихода к власти Трамп объявит о выходе из данного соглашения или потребует его значительного пересмотра.

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