Премьер Австралии: КНДР угрожает своим соседям

СИДНЕЙ, 28 апреля. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл убежден в том, что КНДР всерьез угрожает соседним странам. Соответствующее заявление он сделал в интервью радиостанции 3AW.

"Существует возможность, риск того, что Северная Корея предпримет атаку на своих соседей, - предупредил глава австралийского правительства. - Порой их (КНДР) угрозы могут показаться показными и чрезмерными, и они служат объектами для сатиры, но я хочу заверить вас в том, что мое правительство относится к этим угрозам крайне серьезно. Поэтому сейчас предпринимается столь много усилий для того, чтобы положить конец этому безумному и опасному поведению северокорейского режима. Они (КНДР) представляют реальную угрозу для мира и стабильности в регионе и во всем мире".

В этой связи премьер Австралии призвал Китай попытаться повлиять на КНДР и "образумить ее режим". "Китай явно пока делает недостаточно для этого, о чем свидетельствуют продолжающиеся угрозы со стороны Пхеньяна, - отметил он. - Мне кажется, в последнее время Китай проявляет большее понимание того, что ему следует воспользоваться своим влиянием (на КНДР), но это сложная ситуация".

Тернбулл отрицательно ответил на вопрос, намерено ли его правительство в связи с ядерной и ракетной программами Пхеньяна разместить на территории Австралии мобильные комплексы ПРО THAAD, которыми США оснащают Республику Корея. "По мере изменения характера угроз меняется и наш ответ на них, но в настоящее время мы не размещаем у себя систему THAAD и не видим в этом необходимости", - уточнил он.