Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.04:
$ 56.97
€ 62.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Премьер Австралии: КНДР угрожает своим соседям

Международная панорама
28 апреля, 5:33 UTC+3 СИДНЕЙ /Корр. ТАСС, Павел Ваничкин

Малколм Тернбулл призвал Китай попытаться повлиять на КНДР и "образумить ее режим"

Поделиться
Материал из 1 страницы

СИДНЕЙ, 28 апреля. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл убежден в том, что КНДР всерьез угрожает соседним странам. Соответствующее заявление он сделал в интервью радиостанции 3AW.

"Существует возможность, риск того, что Северная Корея предпримет атаку на своих соседей, - предупредил глава австралийского правительства. - Порой их (КНДР) угрозы могут показаться показными и чрезмерными, и они служат объектами для сатиры, но я хочу заверить вас в том, что мое правительство относится к этим угрозам крайне серьезно. Поэтому сейчас предпринимается столь много усилий для того, чтобы положить конец этому безумному и опасному поведению северокорейского режима. Они (КНДР) представляют реальную угрозу для мира и стабильности в регионе и во всем мире".

В этой связи премьер Австралии призвал Китай попытаться повлиять на КНДР и "образумить ее режим". "Китай явно пока делает недостаточно для этого, о чем свидетельствуют продолжающиеся угрозы со стороны Пхеньяна, - отметил он. - Мне кажется, в последнее время Китай проявляет большее понимание того, что ему следует воспользоваться своим влиянием (на КНДР), но это сложная ситуация".

Тернбулл отрицательно ответил на вопрос, намерено ли его правительство в связи с ядерной и ракетной программами Пхеньяна разместить на территории Австралии мобильные комплексы ПРО THAAD, которыми США оснащают Республику Корея. "По мере изменения характера угроз меняется и наш ответ на них, но в настоящее время мы не размещаем у себя систему THAAD и не видим в этом необходимости", - уточнил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Страны
КНДР Австралия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
15
Протесты в Венесуэле: причины и реакция
Вуди Аллен и Майкл Джексон в Studio 54, апрель 1977 года
16
Studio 54: клуб, где звезды вспыхивали быстро
10
Военные Южной Кореи и США "отразили" учебную атаку КНДР на их передовые посты
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Экипаж судна "Лиман" вернут в Россию самолетом
2
Белый дом причислил предполагаемую изоляцию России в ООН к достижениям Трампа
3
В России вступают в силу новые правила выплат по ОСАГО
4
Девять россиян на снегоходах провалились под лед на Шпицбергене
5
Сборная России в овертайме проиграла шведам в матче Еврохоккейтура
6
Аргентинская писательница — о жизни в Москве и том, почему русские не улыбаются
7
Бундестаг одобрил законопроект о запрете на ношение одежды, полностью закрывающей лицо
Темы дня
Загрузка...
Реклама