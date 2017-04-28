Правительство Японии заявило об успешных переговорах с Россией

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ТОКИО, 28 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Переговоры между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом РФ Владимиром Путиным, состоявшиеся в Москве в четверг, прошли с большим успехом. Такое мнение выразил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.
"Это был большой успех", - подчеркнул он, комментируя достигнутую между лидерами двух стран договоренность об упрощении посещения Южных Курил их бывшими японскими жителями. Суга также отметил, что переговоры Абэ и Путина были "содержательными и откровенными".
Переговоры между лидерами РФ и Японии прошли в Москве 27 апреля. По их итогам была достигнута договоренность, в частности, об увеличении числа пунктов въезда на Южные Курилы для их бывших жителей из числа японцев, которые посещают могилы своих родственников или ездят туда в рамках программы безвизовых обменов. Стороны также договорились о запуске авиарейса на южные Курильские острова для их бывших жителей.