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Правительство Японии заявило об успешных переговорах с Россией

Международная панорама
28 апреля, 6:05 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Игорь Беляев

Переговоры премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента РФ Владимира Путина были "содержательными и откровенными", отметил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга

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ТОКИО, 28 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Переговоры между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом РФ Владимиром Путиным, состоявшиеся в Москве в четверг, прошли с большим успехом. Такое мнение выразил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

"Это был большой успех", - подчеркнул он, комментируя достигнутую между лидерами двух стран договоренность об упрощении посещения Южных Курил их бывшими японскими жителями. Суга также отметил, что переговоры Абэ и Путина были "содержательными и откровенными".

Переговоры между лидерами РФ и Японии прошли в Москве 27 апреля. По их итогам была достигнута договоренность, в частности, об увеличении числа пунктов въезда на Южные Курилы для их бывших жителей из числа японцев, которые посещают могилы своих родственников или ездят туда в рамках программы безвизовых обменов. Стороны также договорились о запуске авиарейса на южные Курильские острова для их бывших жителей.

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