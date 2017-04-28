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Трамп сообщил о подготовке визитов в Саудовскую Аравию и Израиль в мае

Международная панорама
28 апреля, 6:19 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщали ранее, что обсуждают перспективы достижения "более крупной сделки" для мирного урегулирования на Ближнем Востоке

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НЬЮ-ЙОРК, 28 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Администрация президента США прорабатывает с Саудовской Аравией и Израилем возможность визитов Дональда Трампа в эти страны. Срок - "вторая половина мая", сообщил Трамп в интервью агентству Reuters.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис на прошлой неделе нанес визиты в Саудовскую Аравию, Египет, Израиль, Катар и Джибути. На пресс-конференции в Эр-Рияде министр обороны сообщил, что президент США Трамп может в скором времени совершить визит в Эр-Рияд. Мэттис был принят королем Сальманом бен Абдель Азиз Аль Саудом, на встрече присутствовали наследный принц Мухаммед бен Наиф Аль Сауд и министр иностранных дел Адель аль-Джубейр.

В феврале в Вашингтоне президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщили, что обсуждают перспективы достижения "более крупной сделки" для мирного урегулирования на Ближнем Востоке. Несколько раз поднимался вопрос о том, отвергнута ли теперь идея такого мирного урегулирования, которое предполагало бы сосуществование израильского и палестинского государств. Трамп по этому поводу сказал, что готов согласиться с решением, приемлемым для обеих сторон.

Нетаньяху пригласил президента США нанести визит в Израиль. В интервью журналистам телеканала MSNBC глава кабмина не стал распространяться об ответе Трампа, но выразил уверенность в том, что глава Белого дома примет приглашение. При этом он не уточнял, как скоро ожидается данный визит.

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