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В Бразилии началась общенациональная забастовка в знак протеста против реформ Темера

Международная панорама
28 апреля, 6:26 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева

Свою работу прекратил пассажирский автотранспорт в Салвадоре, позже к забастовке присоединятся водители автобусов и ж/д транспорта в Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Белу-Оризонти и других городах

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 28 апреля. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Общенациональная забастовка с требованием отмены пенсионной реформы и реформы трудового законодательства, предложенных президентом Бразилии Мишелом Темером, началась в пятницу в 00:00 часов (06:00 мск). Об этом сообщили местные профсоюзы в заявлении, распространенном в социальных сетях.

В частности, с настоящего момента прекратил свою работу пассажирский автотранспорт в городе Салвадор (штат Баия, северо-восток страны). Как ожидается, через несколько часов к забастовке присоединятся водители автобусов и железнодорожного транспорта в Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Белу-Оризонти и десятках других крупных населенных пунктов. Некоторые авиакомпании и сотрудники аэропортов также не будут работать в этот день. Кроме того, в акции примут участие учителя ряда средних школ, работники нефтеперерабатывающей промышленности, сотрудники банков, судьи и некоторые другие категории госслужащих.

В рамках общенациональной забастовки профсоюзы и общественные движения, выступающие с критикой действующего правительства, организуют сегодня манифестации в 24 из 26 штатов Бразилии и столичном Федеральном округе.

27 апреля нижняя палата парламента Бразилии одобрила проект реформы трудового законодательства. Документ, в частности, предлагает отменить требование об обязательной уплате налога на содержание профсоюзов, разрешить работодателю сокращать обеденный перерыв с часа до получаса (при условии, что рабочий день также будет завершен на полчаса раньше - прим. корр. ТАСС), а также выплачивать тринадцатую зарплату, которая в соответствии с бразильским законодательством является обязательной, частями, а не единовременно.

Законодательный орган крупнейшей южноамериканской страны также обсуждает сейчас другую инициативу, вызвавшую острую общественную полемику. Речь идет о реформе, в соответствии с которой в Бразилии предлагается установить минимальный возраст для выхода на пенсию на уровне 65 лет для мужчин и 62 - для женщин.

31 августа 2016 года бразильские сенаторы большинством голосов поддержали инициативу об импичменте Дилмы Руссефф, ранее временно отстраненной от должности президента. Через несколько часов Мишел Темер, занимавший пост вице- президента Бразилии в прежней администрации, официально вступил в должность главы государства. Новый лидер южноамериканской страны назвал своими приоритетами борьбу с безработицей и устранение бюджетного дефицита.

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