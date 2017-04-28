Тиллерсон: США готовы к прямым переговорам с КНДР

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ВАШИНГТОН, 28 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Вашингтон готов к прямым переговорам с Пхеньяном в целях урегулирования нынешнего кризиса на Корейском полуострове. Об этом заявил в четверг в интервью американскому National Public Radio госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
"Безусловно, это будет тем путем, которым мы бы хотели решить (все) это", - ответил руководитель внешнеполитического ведомства США на вопрос о возможности налаживания прямых двусторонних переговоров. "Однако Северная Корея должна решить, что она готова говорить с нами (США) о верной повестке дня. И верная повестка дня заключается не просто в остановке еще на несколько месяцев или еще несколько лет в той точке, где они находятся (в плане ядерных и ракетных разработок), а затем в возобновлении дел. Это была повестка дня последних 20 лет", - считает Тиллерсон.
"Если слушать Северную Корею, то ее причина обладания ядерными вооружениями заключается в том, что она считает это единственным путем гарантировать продолжение существования своего режима, - отметил шеф американской дипломатии. - Мы надеемся убедить их в том, что им не нужны такие вооружения для обеспечения существования своего режима".
"Мы не стремимся обеспечить коллапс режима. Мы не добиваемся ускоренного воссоединения полуострова. Мы стремимся к безъядерному Корейскому полуострову", - заверил Тиллерсон.
С его точки зрения, такую же цель ставит перед собой Китай, который начинает решать, не является ли КНДР для Пекина "обузой".
В полном виде интервью будет выпущено в эфир позднее 28 апреля.